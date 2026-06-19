Los empresarios de la Marina reclaman al Ayuntamiento de València medidas contra el botellón, las reyertas y el incivismo

El presidente de la Asociación Marina Premium y CEO de Vlue Arribar, Ángel Brández, ha reclamado al Ayuntamiento de València una mayor implicación y celeridad para mejorar la seguridad, la iluminación y los servicios públicos en el entorno de la Marina de València, especialmente en las zonas próximas al aparcamiento del edificio Veles e Vents, donde en las últimas semanas se han denunciado concentraciones de jóvenes y episodios de botellón y enfrentamientos entre jóvenes que distorsionan la realidad de la zona.

Brández considera que “la presencia de personas realizando botellón o utilizando espacios públicos como improvisados aseos no puede atribuirse a los establecimientos de hostelería que operan en la zona, sino a la falta de medios y recursos habilitados por la administración para gestionar adecuadamente los grandes flujos de visitantes que registra la Marina durante determinados eventos y fines de semana. Ahora el ayuntamiento ha anunciado su intención de hacerlo pero al menos hasta dentro de seis o siete meses no estará y consideramos podría haber agilizado la tramitación”

El presidente de Marina Premium sostiene que “los restaurantes asociados realizan una apuesta por una oferta gastronómica de calidad, orientada tanto al turismo como al público valenciano, y lamenta que determinadas imágenes relacionadas con comportamientos incívicos puedan perjudicar la imagen de los negocios instalados en el entorno marítimo”.

Aseos portátiles

En este sentido, plantea que el “ayuntamiento debería reforzar la instalación de aseos portátiles durante los eventos de gran afluencia, incrementar la presencia policial y mejorar la iluminación de determinadas zonas para evitar situaciones de degradación del espacio público. Estamos a favor de que se celebren eventos y de que la Marina tenga actividad, porque eso genera riqueza y atrae visitantes, pero también es necesario que exista una planificación adecuada para evitar zonas de botellón y garantizar la convivencia", defienden desde la asociación empresarial.

Las reivindicaciones de Marina Premium no son nuevas. Durante los últimos meses la organización empresarial, que agrupa a varios locales de restauración y ocio de la Marina Norte, ha reclamado mejoras en las infraestructuras y servicios públicos del recinto. Entre ellas, la reparación del alumbrado público, la recuperación de cámaras de vigilancia, la puesta en funcionamiento de determinados ascensores del entorno del Veles e Vents y un refuerzo de las condiciones de seguridad para usuarios y visitantes.

Desde la asociación consideran que la Marina de València constituye uno de los principales escaparates turísticos, gastronómicos y de ocio de la ciudad y recuerdan que miles de personas visitan anualmente esta zona vinculada al mar, al deporte náutico y a los grandes acontecimientos internacionales.

Por ello, Marina Premium insiste en que el futuro del recinto pasa por combinar una programación estable de eventos con inversiones en mantenimiento, limpieza, seguridad y servicios públicos. Según Brández, la calidad de la experiencia de los visitantes y la competitividad de los negocios instalados en la zona dependen en gran medida de que la administración local adopte medidas que eviten el deterioro de espacios estratégicos de la fachada marítima valenciana.

Noticias relacionadas

La asociación empresarial considera que la Marina debe seguir siendo un referente para la gastronomía, el turismo y la actividad económica de la ciudad, pero advierte de que para lograrlo resulta imprescindible reforzar la colaboración entre los operadores privados y las administraciones responsables de la gestión del recinto y en eses camino la asociación siempre estará.