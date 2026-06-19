Horario y recorrido de la Manifestación del Orgull LGTBIQA+ en València

La manifestación del Orgullo LGTBIQA+ de València será este sábado 20 de junio de la mano del coletivo LGTBIQA+ del País Valencià, Lambda. Comenzará a las 19:30 horas en el Puente de la Exposición en el antiguo cauce del río Turia y finalizará en la Plaza del Ayuntamiento supuestamente a las 22:00 horas.

Recorrido de la celebración del Orgullo

Dando comienzo en el Puente de la Exposición, su recorrido empezará en el paseo de la Alameda tras cruzar el puente hacia la Justicia, Puerta del Mar, Xàtiva y Colón. Es esta última calle la que ha provocado polémica en los útimos días por las obras para su reurbanización que dieron comienzo hace nada y las cúales son criticadas por Lambda con el argumento de "afectar de forma directa el desarrollo de la manifestación". A pesar de las quejas, la Polícia Local cofirma que el evento se podrá celebrar con normalidad este sábado.

La celebración no tendrá una posterior fiesta al finalizar como se aconstumbra, debido a la imposibilidad de convenio entre las entidades que han organizado la agenda de eventos del Orgullo. Pero el Orgullo de este año no hará más que empezar a finales de junio con el gran acontecimiento que supone para València los Gay Games.

Cortes de tráfico para el sábado 20 de junio en València

Aunque zonas como la Plaza del Ayuntamiento ya son peatonales casi en su totalidad, se ha preparado un dispositivo de tráfico especial para el evento que afectará a algunas calles de València.

El tráfico se cortará para el recorrido de la manifestación en puntos cercanos a los puntos por dónde este pasará sobre todo cerca del Paseo de la Alameda, entre Paseo de la Ciudadela y la Plaza de la Puerta del Mar además de en la Plaza del Ayuntamiento, donde terminará la marcha.

Debido a la concentración de gente que se espera desde las 17:30 en el Paseo de la Alameda, no se podrá aparcar desde el viernes 19 a las 22:00 horas y hasta el sábado 20 a las 21:00 horas entre el Puente de las Flores y el Puente del Real.