Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Instituto FoiosLogopeda asesinado ValenciaAccidente A3 ValenciaFallera Mayor València 2027Parterre de ValènciaPlazas Imsersonotas PAU
instagramlinkedin

Orgullo 2026

Horario y recorrido de la Manifestación del Orgull LGTBIQA+ en València

Cuáles son las zonas de València por donde pasará la manifestación

La manifestación del Orgullo LGTBI, en una imagen de archivo

La manifestación del Orgullo LGTBI, en una imagen de archivo / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Ros

La manifestación del Orgullo LGTBIQA+ de València será este sábado 20 de junio de la mano del coletivo LGTBIQA+ del País Valencià, Lambda. Comenzará a las 19:30 horas en el Puente de la Exposición en el antiguo cauce del río Turia y finalizará en la Plaza del Ayuntamiento supuestamente a las 22:00 horas.

Recorrido de la celebración del Orgullo

Dando comienzo en el Puente de la Exposición, su recorrido empezará en el paseo de la Alameda tras cruzar el puente hacia la Justicia, Puerta del Mar, Xàtiva y Colón. Es esta última calle la que ha provocado polémica en los útimos días por las obras para su reurbanización que dieron comienzo hace nada y las cúales son criticadas por Lambda con el argumento de "afectar de forma directa el desarrollo de la manifestación". A pesar de las quejas, la Polícia Local cofirma que el evento se podrá celebrar con normalidad este sábado.

La celebración no tendrá una posterior fiesta al finalizar como se aconstumbra, debido a la imposibilidad de convenio entre las entidades que han organizado la agenda de eventos del Orgullo. Pero el Orgullo de este año no hará más que empezar a finales de junio con el gran acontecimiento que supone para València los Gay Games.

Cortes de tráfico para el sábado 20 de junio en València

Aunque zonas como la Plaza del Ayuntamiento ya son peatonales casi en su totalidad, se ha preparado un dispositivo de tráfico especial para el evento que afectará a algunas calles de València.

El tráfico se cortará para el recorrido de la manifestación en puntos cercanos a los puntos por dónde este pasará sobre todo cerca del Paseo de la Alameda, entre Paseo de la Ciudadela y la Plaza de la Puerta del Mar además de en la Plaza del Ayuntamiento, donde terminará la marcha.

Noticias relacionadas y más

Debido a la concentración de gente que se espera desde las 17:30 en el Paseo de la Alameda, no se podrá aparcar desde el viernes 19 a las 22:00 horas y hasta el sábado 20 a las 21:00 horas entre el Puente de las Flores y el Puente del Real.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Salvar el ficus del Parterre de València: el árbol monumental que sobrevivió a dos guerras, una riada y una gasolinera
  2. La València que pudo ser: nueve proyectos alternativos de Estación Central
  3. El futuro Paseo García Lorca será el segundo pulmón verde de València tras el Jardín del Turia
  4. El Palmar llora al presidente de la falla de la Sequiota, fallecido en el accidente de Moixent
  5. Adiós al Chernóbil de Campanar: 200 toneladas de basura y 10 años de okupación
  6. El misterioso 'ser' que ha aparecido en la orilla y apesta la playa del Saler de València
  7. Cinco detenidos en una batalla campal en la Marina de València
  8. Convent Carmen tendrá artes escénicas, hotel, restaurante y bar pero sin terraza

Horario y recorrido de la Manifestación del Orgull LGTBIQA+ en València

Horario y recorrido de la Manifestación del Orgull LGTBIQA+ en València

El plan de la fachada litoral incluirá un parque hasta la Albufera y reformará las calles J. J. Dómine y Manuel Soto

PP y Vox cambian el nombre a la Gran Fira de València para denominarla en castellano Feria de Julio

PP y Vox cambian el nombre a la Gran Fira de València para denominarla en castellano Feria de Julio

El universo 'Queer' toma el Museo de la Ciudad de València: arrancan las actividades de los Gay Games

El universo 'Queer' toma el Museo de la Ciudad de València: arrancan las actividades de los Gay Games

Cambio en las naves de Guatla: de macrohotel a zona verde, dotación pública y viviendas asequibles

Cambio en las naves de Guatla: de macrohotel a zona verde, dotación pública y viviendas asequibles

La semana de los Gay Games apenas se nota en la ocupación hotelera de València

La semana de los Gay Games apenas se nota en la ocupación hotelera de València

Els empresaris de la Marina reclamen a l’Ajuntament de València mesures contra el botelló, les batusses i l’incivisme

Las vistas de estos cinco hoteles a menos de dos horas de Valencia: por qué apuntar estos destinos en la lista de la desconexión

Las vistas de estos cinco hoteles a menos de dos horas de Valencia: por qué apuntar estos destinos en la lista de la desconexión
Tracking Pixel Contents