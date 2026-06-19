El plan de la fachada marítima incluirá un parque hasta la Albufera y revisará la transición al arenal

Hace apenas unos días, la alcaldesa de València María José Catalá, anunciaba una transformación urbanística del frente litoral de la ciudad que abarcaría cinco kilómetros de largo por uno de profundidad, desde el futuro parque de Desembocadura hasta la playa de la Patacona, es decir, el límite con la vecina Alboraia. Hoy, ese ambicioso plan ha quedado aprobado en la Junta del Gobierno Local y, entre otros aspectos, contempla la unión del barrio de Natzaret con el parque de la Albufera mediante un corredor verde.

Tal como se contempla en el acuerdo aprobado, la vivienda, las infraestructuras verde y azul, desde la perspectiva ambiental, social y económica, como elemento de conexión de todo el ámbito del frente litoral y como soporte de espacios de calidad urbana para el disfrute de los vecinos de cada barrio, serán algunos de los elementos que se revisarán y mejorarán en la zona más costera de la ciudad.

Esta infraestructura incorporará la renovación de estos espacios y adelantará las posibles conexiones con el Parque Natural de la Albufera, permitiendo que los conectores a lo largo de todo el ámbito vayan cosiendo los nodos verdes y estos con los barrios colindantes. Además, se impulsará la rehabilitación, regeneración y reforma urbana eliminando áreas degradadas y solares vacíos, convirtiéndolos en espacios de residencia o de oportunidad para el desarrollo. La intención de dotarlos con equipamientos sanitarios, escolares, culturales y de servicios sociales también queda reflejada en este completo plan urbanístico.

Los nuevos proyectos del plan

Esta actuación conjunta integrará actuaciones que ya están en tramitación, como el Parque de Desembocadura o el PAI del Grao, con otras que requieren iniciar nuevos proyectos, como es el caso de un parque lineal en Nazaret que conecte el Parque Natural de la Albufera con el Parque de Desembocadura; la reordenación de la avenida del Ingeniero Manuel Soto y la calle J.J. Dómine, junto con el entorno de la Marina Real; y la revisión integral del Paseo Marítimo, no solo del paseo, sino también de su transición hacia la arena y de la ordenación del viario que discurre paralelo a este.

La estrategia también incluirá la actuación integrada previstos en el Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar en el frente de Eugenia Viñes, el programa de actuación aislada de Bloques Portuarios, con la intervención de regeneración de esta parte del barrio, y el Plan de Reforma Interior del entorno de las Casitas Rosas de La Malvarrosa que aún se encuentra pendiente de un planteamiento definitivo por parte de los técnicos municipales.

Noticias relacionadas

El objetivo del cambio planteado para la fachada marítima tiene como objetivo "orientar con coherencia las decisiones urbanísticas sobre todo el litoral y consolidar un modelo de ciudad más habitable, más ordenada y mejor conectada con el mar Mediterráneo, seña de identidad de València".