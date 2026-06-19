El universo 'Queer' toma el Museo de la Ciudad de València: arrancan las actividades de los Gay Games

Los València Gay Games XII 2026 arrancan en la ciudad y lo hacen con una actividad cultural. Podría resultar paradójico tratándose de una cita deportiva pero no lo es. Los Gay Games tienen una esencia que trasciende lo puramuente físico y por eso, la programación de este evento internacional incluye una agenda cultural y social muy rica que empieza precisamente este viernes, una semana antes de la ceremonia inaugural que supondrá el pistoletazo de salida de uno de los eventos internacionales de la comunidad LGTBIAQ+ más importantes del mundo.

"Valencia Queer" estará abierta hasta el 30 de agosto / Paco Alcantara

El Museo de la Ciudad acoge desde hoy y hasta el próximo 30 de agosto la exposición "Valencia Queer. Identidades Artísticas Contemporáneas" en la que ocho artistas valencianos de diversas disciplinas exponen una obra reivindicativa que plasma el resultado de la transformación que el colectivo LGTBIQA+ hace del dolor en belleza.

Miquel Navarro es uno de los artistas que expone en "Valencia Queer" / Paco Alcantara

José Luis Moreno, concejal de Cultura, Rocío Gil, edil de Deportes y la directora del museo, Marta López Ricarte junto al comisario de la exposición, Óscar Segrelles, han sido los responsables de presentar una muestra revolucionaria tanto por el contenido como por el continente puesto que se instala "en la planta noble" del Museo de la Ciudad destinada históricamente a pintores consagrados de otras épocas pero que en esta ocasión se convierte en "un punto de encuentro de diferentes maneras de vivir y ver el mundo".

La conquista de un espacio

La ubicación de "Valencia Queer" en el Museo de la Ciudad es sin duda una forma de conquistar espacios. Tanto es así que López Ricarte ha destacado que "cuando concluya esta muestra, llegarán las obras de Sorolla provenientes de The Hispanic Society Museum".

Los concejales José Luis Moreno y Rocío Gil con Óscar Segrelles (centro), comisario de la exposición. / Mao

La diversidad que defiende y lucha por visibilizar los Gay Games se cuela en los espacios que tradicionalmente "han acogido exhibiciones heteronormativas". Así que desde hoy "el lugar del colectivo ya no es el armario, son las salas de los museos". Un triunfo más de la integración, la visibilidad y una oportunidad perfecta para descubrir el rico ecosistema cultural y plural de la ciudad.

El acceso a la muestra es gratis y para todos los públicos siempre que se cuente con la acreditación expedida por la organización de los juegos.

Los artistas que muestran la València más 'queer'

Ocho artistas muestran sus obras en las salas del Museo de la Ciudad generando una curiosa disrupción entre la arquitectura señorial valenciana con sus reminiscencias barrocas del Palacio del Marqués de Campo y las transgresoras creaciones que van desde la fotografía, pasando por la pintura, escultura o composiciones audiovisuales.

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Obra del artista conceptual Antonio Portillo para "Valencia Queer" en la sala noble del Museo de la Ciudad / M. O.

Miquel Navarro, Antonio Ovejero, Carlos Corredera, Eva Máñez, Anna Maria Staianno, Antonio Portillo, Martin Kámen y La Nena Wapa son los nombres propios que protagonizan la primeras y una de las propuestas culturales más potentes de los Gay Games 2026