La Federación Vecinal de València denuncia el deterioro de servicios públicos y urge medidas contra la crisis de vivienda

La Federación Vecinal de València ha cerrado su semana ciudadana con una cena en Jubiocio en la que su presidenta, María José Broseta, ha denunciado el deterioro de los servicios públicos y ha exigido medidas para solventar el grave problema de la vivienda. Ha reivindicado, así mismo, el papel de las asociaciones de vecinos, claves, a su juicio, en reivindicaciones que mejoran las ciudades.

La de este año ha sido la 34 Semana Ciudadana y en la clausura se han dado cita representantes de todos los partidos políticos, de las asociaciones vecinales y de los medios de comunicación. En su discurso de clausura, Broseta se ha referido directamente al deterioro de los servicios públicos. Así, ha exigido soluciones ante el problema de los servicios sanitarios, la saturación de los centros de salud o el aumento de las listas de espera. Ha defendido igualmente la educación pública, cuyos recortes "hipotecan el futuro de nuestra sociedad". A su juicio, "la escuela pública, gratuita y de calidad es un derecho, no un privilegio".

Sobre la vivienda

Pero el tema principal de su alegato ha sido la vivienda, que reivindica "pública y asequible". "Queremos que nuestra ciudad sea declarada zona tensionada; que se limiten los precios y se impulse un parque público real; recuperar los pisos turísticos para uso residencial, y que se acabe de una vez por todas con la especulación. La supervivencia de nuestros barrios pasa también por una ofensiva clara contra la ilegalidad y la desprotección", ha asegurado María José Broseta.

La Federación Vecinal de València entrega el premio Noah Higón por su labor de divulgación sobre las enfermedades raras / Levante-EMV

Finalmente, la dirigente vecinal ha reivindicado el papel de las asociaciones vecinales, cuestionado por algún miembro del actual Gobierno municipal. De hecho, pide que les tenga en cuenta "en decisiones que van desde la fachada marítima a los PAIs de cada rincón de la ciudad, o reclamando el corredor verde y poder participar en un modelo de ciudad que respete el medio ambiente y la salud de las personas, o frente a una industria turística descontrolada que nos está expulsando de nuestros barrios y arrasando con el espacio público".

A su juicio, es importante mejorar los mecanismos de participación en las Juntas de Distrito y un "reconocimiento mucho mayor" de las asociaciones.

Entrega de premios

En este acto de clausura también se han entregado los premios a los tres galardonados de este año:

COORDINADORA FEMINISTA DE VALÈNCIA. Como entidad que agrupa a diversas asociaciones y colectivos para coordinar la acción feminista y como eje vertebrador del feminismo en València, evolucionando de la lucha por las libertades democráticas básicas a la movilización masiva contra la violencia machista.

NOAH HIGÓN. Jurista, politóloga, escritora y activista, que ha destacado por su labor de divulgación y concienciación sobre las enfermedades raras. También como ejemplo de superación y lucha inspiradora logrando visibilizar estas realidades en instituciones como el Parlamento Europeo y medios de comunicación masivos.

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REYES GALLEGOS. Autora del documental «Ellas en la ciudad» en el que se reivindica y visibiliza el papel de las mujeres que construyeron y sostuvieron los barrios obreros de nuestro país desde los años 70. Con nominación a los premios Goya y los premios Feroz.