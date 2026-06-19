PP y Vox cambian el nombre a la Gran Fira de València para denominarla en castellano Feria de Julio

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, y el Concejal de Fallas, Santiago Ballester, han presentado este viernes la imagen gráfica y las principales líneas de programación de la Feria de Julio 2026, una edición que ofrecerá cerca de 300 actividades repartidas por toda la ciudad durante 26 días y que reforzará su presencia en los barrios con propuestas culturales, musicales y de ocio para todas las edades.

“La histórica celebración valenciana, cuyos orígenes se remontan a 1871, volverá a convertir las calles, plazas, barrios y pedanías de Valencia en un gran escenario al aire libre hasta culminar, como marca la tradición, con la Batalla de Flores en el Paseo de la Alameda”, ha destacado Mónica Gil, concejala de Vox, quien ha afirmado: “Queremos que la Feria de Julio siga siendo una celebración abierta, cercana y presente en toda València. Una feria que combine nuestras tradiciones con propuestas culturales y de entretenimiento capaces de llegar a públicos muy diversos”.

Recuperación de la denominación Feria de Julio

La gran novedad de esta edición es la recuperación de la denominación Feria de Julio, “el nombre por el que popularmente se conoce esta celebración y que ha convivido históricamente con el de Gran Feria de València”. “Se trata de recuperar una denominación profundamente arraigada en la ciudad y que forma parte de la manera natural en la que los valencianos se refieren a esta celebración desde hace generaciones”, ha explicado la concejala de Vox. Por su parte, Santiago Ballester ha destacado que “la Feria de Julio forma parte del patrimonio festivo de València y constituye una de las celebraciones más representativas de nuestro calendario. Recuperar esta denominación supone poner en valor una tradición que los valencianos han mantenido viva durante más de un siglo”.

Lo cierto es que la denominación de la feria ha ido cambiando en distintas etapas, pero siempre con denominación oficial en valenciano y no con el nombre popular de Feria de Julio. En los primeros años democráticos era "Gran Fira de València", luego con Rita Barberá pasó a llamarse simplemente "Fira de València"; y con Compromís se recuperó el nombre de "Gran Fira de València". Ahora se llamará "Feria de València" y no hay datos de que tenga su versión en valenciano.

"PP y Vox consolidan definitivamente su antimodelo festivo en la ciudad de València. Con Catalá, la feria de julio ya no es ni Grande, ni es Feria, ni es de València. Y de hecho, lo hacen literalmente suprimiendo el nombre histórico que desde su origen tenía la fiesta y que convivía con su nombre popular. Es la primera vez en 155 años que desaparece el nombre histórico, siempre visible a los carteles y que hasta ahora era compatible con el nombre popular de feria de julio", ha lamentado el concejal de Compromís Pere Fuset.

Para el edil, "se trata de una censura tan absurda y tan ridícula que llega incluso a afectar el letrero luminoso de la Gran Fira o símbolos tan estimados y con sentido histórico como los gigantes Nelet y Quiqueta que conectan la Gran Fira con sus tiempos dorados". "Estamos ante una voluntad clara de PP y Vox de hacer desaparecer aquello que nos identifica como pueblo, y de acabar con un modelo de Gran Fira plural y diversa que con el gobierno progresista contó con una amplia aceptación por parte de todos los públicos", sentencia.

Una imagen inspirada en la luna de València

Al margen del nombre, la imagen gráfica de esta edición ha sido creada por el diseñador valenciano Javier Valiente, profesional especializado en diseño gráfico y multimedia que ha desarrollado proyectos para entidades e instituciones como Generalitat Valenciana, Visit València, À Punt, Atresmedia o Red Bull, entre otras.

La propuesta toma como inspiración una de las expresiones más populares vinculadas a la ciudad, “estar a la luna de Valencia”, reinterpretada a través de una imagen contemporánea donde la luna se convierte en un gran ojo que observa la ciudad y acompaña el desarrollo de la Feria durante todo el mes de julio. “Es una imagen moderna, reconocible y estrechamente vinculada a València, que conecta tradición y actualidad a través de uno de los símbolos más presentes en nuestro imaginario popular”, ha señalado Gil.

Ballester ha valorado también la propuesta gráfica destacando que “el cartel consigue reflejar perfectamente la personalidad de la Feria de Julio, una celebración que mantiene sus raíces y sus tradiciones, pero que al mismo tiempo continúa evolucionando y llegando a nuevas generaciones”.

Cerca de 300 actividades

La Feria de Julio 2026 arrancará oficialmente el próximo 1 de julio con el espectáculo inaugural “OR, xata!”, una ensoñación músico-sinfónica que realizará un recorrido por los 155 años de historia de la Feria y que transformará la Plaza del Ayuntamiento en un gran escenario cultural. A partir de ese momento, València acogerá cerca de 300 propuestas de ocio, cultura, música, folklore, espectáculos familiares, humor, actividades infantiles, pirotecnia y entretenimiento repartidas por toda la ciudad.

La programación llegará este año a 14 barrios, y en concreto a estas zonas: Orriols, Sant Pau, Russafa, Cabanyal, Zaidía, entorno del Mercado Central, Ayora, Mercado de Colón, Plaza del Pilar, Santa María Micaela, Hort de Senabre, Plaza del Ayuntamiento, Quatre Carreres y la Plaza del Tribunal de las Aguas, en la zona marítima. Asimismo, la Feria mantendrá su presencia en las pedanías de El Saler, Benimàmet, Pinedo, Carpesa y Castellar.

La Gran Nit amplía espacios

Uno de los momentos más esperados de la programación volverá a ser La Gran Nit, que este año incorpora dos nuevos espacios a su programación: la Plaza del Pilar y el entorno del Mercado Central. Estos emplazamientos se suman a los escenarios habituales de la plaza del Ayuntamiento, plaza de la Virgen, plaza de la Reina, plaza Redonda y Parc Central.

Durante esa jornada especial, València se llenará de música, magia, circo, animación infantil, folklore, jazz, tributos, espectáculos familiares, bandas de música y propuestas culturales repartidas por distintos puntos de la ciudad. Entre las actuaciones destacadas figura la presencia de Serafín Zubiri en la plaza de la Virgen.

Más protagonismo para las bandas de música valencianas

La edición de 2026 refuerza también la presencia de las bandas de música valencianas gracias a la colaboración con COSOMUVAL. La Sociedad Musical de Poblados Marítimos ofrecerá un concierto en Parc Central el 12 de julio y el Centro Instructivo Musical Castellar-Oliveral participará en la programación de La Gran Nit junto al Mercado Central.

Además, la Beneficència se incorpora por primera vez a la programación gracias a la colaboración con la Diputación de Valencia, acogiendo actuaciones de la Tia Visantica d’Albal el 2 de julio, el Cor Cantors Divisi (8 julio), el Centro Instructivo Musical de Tendetes (16 Julio) y el coro AAAcema, el 22 de julio..

“Valencia no se entiende sin la música y sus bandas. Por eso hemos querido reforzar su presencia dentro de una programación que también apuesta decididamente por el talento valenciano en disciplinas como la música, el humor, la magia, el folklore o las artes escénicas”, ha señalado la concejal.

La pólvora volverá a marcar las noches de julio

La programación de la Feria de Julio volverá a reservar un lugar destacado para la pirotecnia, una de las expresiones festivas más vinculadas a la identidad valenciana. Durante los sábados del mes de julio y en la jornada inaugural, distintos enclaves de la ciudad acogerán espectáculos pirotécnicos a cargo de algunas de las empresas más reconocidas del sector. El concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha destacado que “la pólvora forma parte de la esencia de Valencia y de la propia Feria de Julio. Hemos preparado una programación pirotécnica de primer nivel con empresas de gran prestigio para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de algunos de los mejores espectáculos del verano”.

Ballester también ha recordado que la Batalla de Flores volverá a poner el punto final a la Feria de Julio el domingo 26 de julio en el Paseo de la Alameda, manteniendo una tradición centenaria que constituye uno de los actos más emblemáticos y esperados del calendario festivo valenciano. “Pocas ciudades pueden presumir de cerrar una gran feria con un acto tan singular y tan vinculado a su historia como la Batalla de Flores. Es una tradición que seguimos cuidando y proyectando hacia el futuro”, ha señalado.

Compatibilizar la actividad festiva con el descanso vecinal

La organización de la Feria de Julio 2026 ha prestado especial atención a la planificación de horarios con el objetivo de compatibilizar el desarrollo de las actividades con el descanso de los vecinos, especialmente en aquellas propuestas que se celebran en horario nocturno. En este sentido, las actividades infantiles y familiares se concentrarán preferentemente entre las 19:00 y las 21:00 horas, mientras que los espectáculos dirigidos al público general comenzarán habitualmente entre las 21:30 y las 22:00 horas, con una duración aproximada de 90 minutos. La única excepción será La Gran Nit, cuya programación se prolongará de forma extraordinaria hasta las 02:00 o 02:30 horas.

La concejal de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha subrayado que “una programación tan amplia y distribuida por toda la ciudad requiere una planificación responsable. Queremos que los valencianos disfruten de la Feria de Julio, pero también somos conscientes de la importancia de garantizar la convivencia y el descanso en los barrios donde se desarrollan las actividades”.

Asimismo, la edil ha señalado que la programación se ha diseñado teniendo en cuenta la normativa vigente y las necesidades específicas de cada emplazamiento, buscando en todo momento el equilibrio entre la celebración de actividades culturales y festivas y el respeto al entorno urbano. "La Feria de Julio lleva más de 150 años formando parte de la vida de Valencia. Nuestro objetivo es que siga siendo una celebración de referencia, pero siempre desde el respeto, la planificación y la convivencia con quienes residen en los distintos barrios donde se desarrolla la programación. Somos plenamente conscientes de la importancia del equilibrio entre el ocio y el descanso”, ha dicho.

Accesibilidad

La organización de Feria de Julio y de conciertos de Viveros trabajan de forma coordinada con la Dirección General de Discapacidad del Ayuntamiento de València para incorporar medidas que faciliten el disfrute de las actividades programadas a las personas con movilidad reducida (PMR) como por ejemplo, entre otros, poner zonas acotadas en espectáculos y musicales como los que se ofrecen en la inauguración, en toda la oferta de la Gran Nit, y en los conciertos de Viveros habrá, como en años anteriores, voluntarios para atención a personas con discapacidad, se creará una segunda zona en cota cero más próxima al escenario. De todo ello se dará puntual información y se irán habilitando los ya clásicos ‘QR’ con toda la información

Mónica Gil ha concluido destacando que “la Feria de Julio sigue evolucionando sin perder sus raíces. Queremos una programación de calidad, repartida por toda la ciudad, que convierta València en un referente cultural y festivo durante todo el mes de julio”.

Programación alejada de la diversidad y la cultura

Visto el programa, Compromís cree que el problema no está solo en el cambio de nombre histórico o una programación que puede gustar más o menos, "estamos hablando de una manera de entender la cultura desde la negación de la diversidad y el total desarraigo con la ciudad y su historia. Han vaciado la Gran Fira de contenido, de alma y de identidad, y la han sustituido por un producto sin coherencia, sin relato y marcado por la imposición ideológica más ultra que censura la cultura propia", ha asegurado Pere Fuset.

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Para el edil, "los dos concejales de Catalá que se reparten las competencias festivas han desconectado la Fira de la cultura valenciana, y resulta casi imposible encontrar programación en valenciano de una Gran Fira donde también han desaparecido formatos que funcionaban, como la Noche en el Mar, las noches de Folk o la Ruta de Carme". "No es casualidad que lo más destacado de la fira con PP y Vox sean episodios tan polémicos como la inauguración al sonido del “novio de la muerte”, la presencia de grupos vinculados a la ultraderecha, o cancelaciones recurrentes como la del concierto de Bertín Osborne, repetida este año por la baja venta de entradas a los conciertos de Viveros que, lejos de ser anecdóticas, evidencian la falta absoluta de rumbo y de criterio".