El Rastro de València estrena nuevas instalaciones este domingo

El Ayuntamiento de València va a poner en funcionamiento este domingo, 21 de junio, las nuevas instalaciones e infraestructuras del Mercado del Rastro, una actuación impulsada por el Servicio de Mercados que ha supuesto una inversión de 264.158,73 euros y que permitirá mejorar significativamente las condiciones en las que se desarrolla la actividad comercial dominical.

La intervención ha incluido la construcción de nuevos edificios auxiliares destinados a oficinas para el personal de vigilancia y control, así como aseos públicos accesibles para hombres, mujeres, infancia y personas con movilidad reducida. Además, se han habilitado marquesinas de protección e iluminación en los principales accesos al recinto para reforzar la comodidad y la seguridad tanto de vendedores como de visitantes.

El concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester, ha destacado que esta actuación responde al compromiso municipal de dotar a los mercados extraordinarios de las infraestructuras necesarias para garantizar un servicio de calidad.

“Con la puesta en marcha de estas nuevas instalaciones damos respuesta a una demanda histórica de los vendedores y mejoramos de manera sustancial las condiciones de uno de los mercados más emblemáticos de la ciudad. Nuestro objetivo es que la actividad comercial se lleve a cabo con todas las garantías de seguridad, salubridad y calidad que merecen tanto los profesionales como las miles de personas que visitan el Rastro cada domingo”, ha afirmado Ballester.

Las nuevas dependencias se ubican en el interior de la plaza de Amelia Chiner, entre la avenida dels Tarongers y las calles de Lluís Peixó y Yáñez de la Almedina. El proyecto ha contemplado la instalación de dos módulos auxiliares que albergan oficinas de vigilancia y espacios de servicio, además de la adecuación de aseos públicos para atender las necesidades de usuarios y comerciantes.

El concejal ha subrayado que “la mejora de las infraestructuras contribuye a ofrecer un entorno más cómodo, higiénico y seguro para todos, favoreciendo el correcto desarrollo de la actividad comercial y mejorando la experiencia de compra de los visitantes”.

La actuación también incorpora criterios de sostenibilidad mediante la reutilización de contenedores marítimos tipo High Cube para la creación de los módulos auxiliares. Esta solución permite prolongar la vida útil de estos elementos constructivos y reducir el impacto ambiental de la intervención. Los contenedores han sido acondicionados con aislamiento térmico interior y adaptados a los requisitos de la normativa vigente.

Asimismo, se han mejorado los accesos al mercado mediante la instalación y acondicionamiento de estructuras de protección solar y zonas de control, reforzando tanto la funcionalidad como la imagen del recinto.

“Seguimos trabajando para modernizar los mercados municipales y extraordinarios de València, porque son espacios que generan actividad económica, empleo y dinamización social. Esta inversión es una muestra más de nuestra apuesta por apoyar al comercio y ofrecer instalaciones dignas y adaptadas a las necesidades actuales”, ha concluido Ballester.

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El Mercado del Rastro, que celebra su actividad cada domingo, constituye uno de los principales espacios comerciales al aire libre de la ciudad y reúne semanalmente a cientos de vendedores y miles de visitantes.