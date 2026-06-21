València impulsa la restauración del artesonado de la Lonja, único en Europa

En algún momento estuvo a punto de venderse como madera vieja, pero hoy es uno de los mayores tesoros de la ciudad. Y es preceptivo ponerlo en valor. El ayuntamiento ha iniciado los trámites para restaurar el artesonado de la sala «daurada», en la Lonja de la Seda, un techo del siglo XV sin parangón en Europa que los jurados de València mandaron hacer en la antigua Casa de la Ciudad con una instrucción clara: realizar una «construcción tan bella y tan costosa como pudiera hacerse, según el consejo de los maestros más sabios y más expertos», a fin de simbolizar el poder de una ciudad que atravesaba entonces un periodo de espectacular progreso material y cultural, y de impresionar a todos aquellos que la contemplaran.

Lo cuentan Arturo Zaragozá Catalán y Carlos Martínez Pérez en una publicación sobre la historia de la ciudad de València, editada en 2021. El techo fue labrado entre 1418 y 1455 por el maestro municipal Joan del Poyo y sus ayudantes con diversas técnicas como la escultura, la pintura o la ‘pastiglia’, convirtiendo la pieza en una de las joyas de la primera sede consistorial. Tanto es así que, antes de estar concluida, la estancia se le presentó al rey Alfonso el Magnánimo en un banquete ofrecido por las autoridades municipales en 1428. Y cinco años más tarde el infante Enrique de Castilla y su esposa Catalina visitaron la ciudad para conocer el alfarje de la Sala Dorada.

Detalle del artesonado medieval de la Lonja / Carlos Martínez

Aunque la obra supuso un corte decisivo con los techos que se habían construido hasta la fecha en la Corona de Aragón -girando desde las tradiciones decorativas andalusíes hacia el gótico internacional-, no siempre tuvo el reconocimiento merecido. En 1859, la Casa de la Ciudad fue declarada en ruina y demolida, y el techo fue desmontado pieza a pieza y almacenado durante 60 años en diversas dependencias municipales, sin mayor utilidad, salvo un friso con temas de músicos y guerreros que fue aprovechado para construir una de las Rocas del Corpus Christi.

El resto de las 670 piezas originales durmieron durante décadas hasta que Luis Tramoyeres, oficial del Archivo Municipal de València, rescató el alfarje del olvido. Puesto que no existían planos ni descripciones que ayudaran en la anastilosis -recomposición de un monumento a partir de sus fragmentos-, el historiador se sirvió de unas fotografías originales de los elementos desmontados para realizar un estudio técnico que posteriormente sirvió como guía durante su montaje, realizado entre 1920 y 1923, en el Salón del Consulado del Mar de la Lonja, donde se conserva desde entonces a la espera de su rehabilitación y puesta en valor.

Detalle del artesonado medieval de la Lonja / Carlos Martínez

Es lo que hará el ayuntamiento coincidiendo con el 30 aniversario de la declaración de la Lonja como Patrimonio de la Humanidad. El 28 de mayo de 2026, la Delegación de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales adjudicó a la empresa Noema Restauradores, responsables de restaurar el tercer anillo del interior de las escuelas Pías reconocido con el premio Europa Nostra 2026, la elaboración de la propuesta metodológica de cara a la realización este año de estudios previos sobre el estado actual de conservación de la techumbre, y envió la propuesta de estudios previos a la Consellería de Cultura para que esta apruebe la intervención, mínima, en uno de los hitos patrimoniales del mayor monumento de la ciudad.

Detalle del artesonado medieval de la Lonja / Francisco Calabuig

Los citados estudios durarán tres meses, se iniciarán en septiembre y servirán de base para el proyecto integral de restauración, cuya ejecución, que superará el millón de euros, habrá de realizarse necesariamente en el siguiente mandato. En una publicación de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos se señala que, dado que las pinturas no han sido restauradas en más de cien años, desde su instalación en la Lonja, es «evidente que actualmente están oscuras y polvorientas». El objetivo final de este proceso que arranca ahora consiste en devolver a la techumbre su color original.

Ménsulas del artesonado medieval de la Lonja / Carlos Martínez

El proyecto además contempla mejorar la iluminación, dado que la actual es inadecuada y dificulta la observación del techo. Las lámparas de hierro con bombillas situadas entre los visitantes y el alfarje “deslumbran y aplanan las imágenes», según el mismo documento de la Real Academia de Bellas Artes, y al tener una luz mal orientada se pierde el juego de sombras que los bajorrelieves deberían proyectar. A esto se suman unas contraventanas siempre cerradas -impidiendo la entrada de luz natural- y unas vidrieras con colores fuertes e inapropiados. La restauración y puesta en valor realzarán los matices ahora malbaratados. De este modo podrán apreciarse, por ejemplo, los fondos de las tablas donde la pintura imita sedas bordadas con pájaros fénix a imagen de las sedas chinas.

Público en el Salón del Consulado del Mar, con el techo singular / Francisco Calabuig

Pero lo más inmediato será realizar el análisis previo de diagnóstico, que permitirá identificar los materiales originales y posibles patologías de cara a redactar un proyecto de restauración riguroso. Entre otros trabajos, Noema Restauradores realizará estudios de laboratorio mediante la toma de micromuestras; hará pruebas de intervención en una zona acotada del techo -con un test de limpieza química utilizando geles y emulsiones de baja polaridad para eliminar de forma controlada la suciedad grasa y los barnices oxidados-; desmontará un metro cuadrado de tarima flotante del piso superior para acceder a la parte superior del alfarje y analizar el estado de conservación de la estructura de madera oculta; montará un andamio desde el que se documentará exhaustivamente y se cartografiarán los materiales de soporte, estratos pictóricos y alteraciones; y analizará los factores externos para entender cómo pueden afectar a la obra.

Detalle del artesonado medieval de la Lonja / Carlos Martínez

Buen y mal gobierno

Para conocer al detalle el artesonado de la Lonja es interesante acudir a las fuentes documentales que ya radiografiaron la techumbre, donde se observaba el contrapunto de unas ménsulas con profetas y otras con seres monstruosos de connotación negativa. Amadeo Serra y Óscar Calvé analizaron el programa iconográfico y señalaron la acomodación figurativa de las imágenes a los acontecimientos festivos que transformaban la capital del Reino de València a comienzos del siglo XV: entradas reales, recepciones de personajes importantes o la procesión del Corpus. También destacaron el orgullo cívico reflejado en la abundancia de los emblemas de la ciudad.

Detalle del artesonado medieval de la Lonja / Carlos Martínez

Sobre el profeta, Calvé alude en sus estudios a la función legitimadora del poder de los jurados de la ciudad, y en referencia a los animales los autores señalan que muchos de ellos responden al entretenimiento visual, al juego y al espectáculo. Asimismo, los mismos autores consideran que las ménsulas con profetas sobre seres monstruosos pueden entenderse como una representación del buen y del mal gobierno. Pero en la techumbre hay más imágenes: la presencia de temas mitológicos -como Hipómenes y Atalanta o la muerte del gigante Efialtes- crea un relato cívico de carácter moral. Mientras, las drôleries decorativas de los registros inferiores de las vigas introducen un universo de híbridos, personajes desnudos nacidos de flores, dragones, leones y niños jugando, que evocan mundos fabulosos y maravillosos, próximos al imaginario de las marginalia de los manuscritos medievales. Finalmente, los músicos representados en el techo remiten tanto a desfiles cívicos como a referencias bíblicas.

Detalle del artesonado medieval de la Lonja / Carlos Martínez

Rompe con la tradición sacra

Sin embargo, al haber sido concebido para un edificio civil, el alfarje precisamente destaca, entre otras cosas, por romper con la tradición sacra y representar un imaginario mundano de gran realismo con danzas guerreras, músicos con instrumentos medievales, juegos y seres que reflejan el mundo real de los artistas de la época medieval. En la época en que el artesonado fue construido -incorporando la escultura y sumando la talla, la pintura y el dorado de una manera que no tenía precedentes-, València se erigía como un importante centro político, administrativo, cultural y religioso del territorio, donde convivían distintos estamentos sociales, como la clase privilegiada representada por la nobleza y el clero, con los menos privilegiados representados por la gran masa de la población, sin olvidar a los esclavos carentes de derechos civiles.

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Detalle del artesonado medieval de la Lonja / Francisco Calabuig

Ese muestrario de vida está expuesto en una sala de la Lonja a más de ocho metros de altura, organizado en ménsulas, vigas y tablones, y con el blasón de València esculpido en los casetones del techo. Una obra maestra que el Ayuntamiento de València quiere recuperar 30 años después de la declaración de la Lonja como Patrimonio Mundial.