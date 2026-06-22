Historia
Alerta por el estado del primer olivo de València: "Si una rama cae sobre una persona, la mata"
La caída de una gran rama sobre una terraza, sin causar heridos, reaviva las quejas de vecinos y hosteleros por la poda y el estado de este árbol histórico en la plaza del Doctor Collado
La caída de una gran rama sobre una terraza de la plaza del Doctor Collado, situada en pleno centro histórico de València, ha vuelto a encender las quejas de vecinos y propietarios de negocios por el estado de este olivo histórico. El incidente, que no causó heridos, ha puesto el foco sobre la conservación del árbol y las labores de poda que, según denuncian, se han realizado en los últimos años.
"No tolera la poda"
Y no es la primera vez que ocurre porque, según explican los vecinos, se trata del tercer episodio similar en siete años, una reiteración que atribuyen a una intervención inadecuada sobre el ejemplar. "El olivo está podado como si fuera un árbol ornamental y no lo tolera, porque él mismo pudre las ramas y acaban cayéndole", explican algunos comerciantes de la zona, preocupados por el deterioro progresivo del árbol y por el riesgo que supone para quienes transitan o se sientan en las terrazas de la plaza.
El último desprendimiento se produjo este lunes 22 de junio sobre una de las terrazas del entorno, una zona muy frecuentada tanto por vecinos como por visitantes e incluso por algún vehículo y camión de carga y descarga. Aunque en esta ocasión no hubo que lamentar daños personales, quienes conviven a diario con el árbol advierten de que la situación podría haber tenido consecuencias mucho más graves: "Si una rama cae sobre una persona, la mata", alertan.
Los afectados ya reclamaron años atrás al departamento de Jardinería del Ayuntamiento de València una revisión urgente del estado del olivo y una actuación especializada que tenga en cuenta sus características y su antigüedad: "No solo es una cuestión de mantenimiento, sino también de seguridad ciudadana y de conservación patrimonial", aclaran los hosteleros, quienes consideran imprescindible que se adopten medidas antes de que se repita un nuevo desprendimiento.
Un olivo histórico
Este olivo de la plaza del Doctor Collado tiene casi 400 años y fue el primero trasplantado -procedente de la Serranía- cuando se reformó este enclave como homenaje a la Lonja del Aceite -que existía ya antes de 1344-, situada allí hasta 1876 cuando, atendiendo a la petición de los vecinos del entorno, el Ayuntamiento decidió demoler el inmueble y también las casas anexas para abrir lo que hoy se conoce como precisamente la plaza en nombre del médico valenciano Luis Collado (1510-1578), una personalidad poco conocida pese a su relevancia en la historia universitaria, ya que fue catedrático de Cirugía en la Universidad de Valencia y ejerció además como examinador de grados, supervisor de pruebas académicas.
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