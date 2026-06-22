Comienza el asfaltado de la Gran Vía Marqués del Turia hasta la segunda quincena de agosto

Después de 35 años de parcheo y deterioro, el Ayuntamiento de València ha comenzado a asfaltar la Gran Vía Marqués del Turia de València, una de las arterias más importantes de la ciudad y también una de las más comerciales. Según ha anunciado la alcaldesa de València, María José Catalá, el año pasado ya se renovó el alcantarillado con un presupuesto de 700.000 euros, y ahora se hace el asfaltado con un gasto de 1,2 millones de euros. En total, casi dos millones de inversión, ha destacado la alcaldesa.

El inicio de las obras se ha retrasado hasta el día de hoy para esperar a la finalización del curso escolar, pues la Gran Vía sostiene numerosos transportes escolares. La idea es empezar por las conducciones de agua en estos primeros días y ya en el mes de julio comenzar con el asfaltado propiamente dicho, que se iniciará en ambos extremos, con dos equipos de trabajo distintos, y se repartirá en ocho tramos. La actuación, adjudicada a Pavasal Empresa Constructora SAU, abarca el tramo comprendido entre el cruce con la avenida de Jacinto Benavente y la confluencia con la avenida del Regne de València y la calle Russafa. En conjunto, el ámbito supera los 22.000 metros cuadrados de calzada

Trabajos por la noche

Para causar las mínimas molestias al tráfico, los trabajos de asfaltado se realizarán de noche y de domingo a jueves. Inevitablemente, habrá molestias para los vecinos, ha admitido la alcaldesa, que ha pedido perdón de antemano por los problemas que puedan sufrir los residentes de la zona. Las tareas diurnas se centrarán en aceras, rigolas, imbornales y sistemas de drenaje, con el objetivo de corregir puntos hundidos, evitar acumulaciones de agua y mejorar la evacuación pluvial.

La conclusión de los trabajos se ha previsto para la segunda quincena de agosto, es decir, que estarán acabados para el inicio del curso escolar en septiembre. Además, estos trabajos contribuirán a reducir el ruido y la contaminación de la zona, pues se colocará asfalto fonoabsorbente, como ya se viene haciendo en obras como las de Colón o Pérez Galdós. Por términos generales, este tipo de asfalto reduce un 10% el ruido y un 20% la contaminación.

Eso sí, el pavimento fonoabsorbente se extenderá sobre la calzada de la Gran Vía, con la excepción del carril bus, donde se empleará asfalto convencional por razones técnicas, ya que las frenadas y arrancadas continuas de los autobuses pueden afectar al rendimiento y a la durabilidad de este tipo de mezcla.

Aprovechando, además, está operación de asfaltado se hará una adecuación de los aparcamientos de motos de la zona y los que se quitan de la calle Colón, cuyas obras comenzaron la semana pasada, se colocarán en las travesías de Marqués del Turia, ha explicado la alcaldesa. En total, se han previsto 96 plazas para motos y varias estaciones de carga y descarga.

Todos los trabajos han sido pactados previamente con la asociación vecinal del Pla del Remei-Gran Vía, con representantes del comercio del centro, la Delegación de Movilidad, la EMT y la empresa adjudicataria. Las seis paradas de la EMT del entorno se mantendrán operativas, aunque podrán producirse traslados puntuales para adaptarlas al avance de los trabajos, sin que se suprima ninguna parada.

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María José Catalá ha enmarcado esta intervención en la apuesta municipal por extender el uso de pavimentos fonoabsorbentes en las grandes actuaciones viarias y en nuevos desarrollos urbanos. En total, el Ayuntamiento está impulsando más de 130.000 metros cuadrados de este tipo de firme en distintos puntos de València, entre ellos la Gran Vía Marqués del Túria, la calle Colón, el eje Pérez Galdós-Giorgeta, la avenida de les Corts Valencianes, General Avilés, en Campanar, y el PAI Malilla Sur. “Queremos que las grandes avenidas de València sean más seguras, más sostenibles y más habitables. Esta obra no solo renueva el asfalto: mejora la calidad de vida de la ciudadanía y responde a una demanda de una vía que necesitaba una intervención profunda”, ha concluido la alcaldesa.