Gay Games València 2026: la guía para conocer todos los detalles de la cita deportiva LGTBIQA+ más importante

Queda apenas una semana para que los Gay Games aterricen por primera vez en València este evento multideportivo que se celebra cada cuatro años en una ciudad del mundo. San Francisco, Sydney, Colonia, Hong Kong o París han sido algunas de las sedes que han acogido este celebración del colectivo LGTBIQA+ a lo largo de su historia. El 27 de junio arrancan los juegos en el Cap i Casal y se prolongarán hasta el 4 de julio.

En total, 10.288 participantes llegados de todas partes del mundo tomarán la ciudad para competir en 37 modalidades deportivas distintas. Natación, esgrima, rugby, cherleading o voley playa son solo algunas de las especialidades que se desarrollarán en los puntos habilitados para los torneos, más de 40 espacios municipales, que están repartidos por toda València e incluso se ubican en otras localidades como Massanassa donde se desarrollará la competición de pádel, Torrent, Riba-roja o Rocafort que acogerán partidos de tenis.

Los Gay Games, que no reciben el soporte de las asociaciones locales representantes del colectivo LGTBIAQ+, siguen adelante y ya están calentando motores con la celebración de actividades paralelas de tipo cultural. Este pasado viernes empezaba la agenda con la inauguración de la exposición "Valencia Queer: Identidades Artísticas Contemporáneas", que reúne en el Museu de la Ciutat la obra de ocho artistas residentes en la ciudad y que permanecerá abierta hasta el 30 de agosto.

Las cifras de los Gay Games

Los datos de estos juegos deportivos son notables: más de 10.000 atletas inscritos, que atraerán a 40.000 personas a València entre el 27 de junio y el 4 de julio de 2026. Así lo arrojan las previsiones de la organización del evento, que también señalan un impacto económico directo de unos 120 millones de euros y una ocupación hotelera del 76 % para las nueve noches.

Para la organización y el buen transcurso de las competiciones, un total de 740 personas voluntarias trabajarán en el día a día de los juegos.

Además de las 37 modalidades deportivas en las que se enfrentarán los competidores provenientes de 81 países, se incorporan al programa dos deportes de exhibición no competitivos: la pilota valenciana y el colpbol. Según datos de la propia organización, el ‘ranking de países’ presentes en esta edición lo lideran “los públicos más fieles” a este evento, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. Aunque, en la edición valenciana los países europeos como la anfitriona España, Alemania o Francia aportan casi un tercio de quienes participan. Casi 500 deportistas de España ya han confirmado su presencia.

Otras cifras que barajan los responsables de los jueves son las relacionadas con las pernoctaciones que estiman que se situarán en 250.000 y un gasto diario proximado de unos 180 euros por persona. Otra de las grandes previsiones es que entre las becas de la Federación Internacional de Gay Games y las ayudas locales se puedan ofrecer becas por valor de 200.000 euros para sortear barreras económicas.

Las fechas clave de los juegos

El arranque de los Gay Games no puede ser más apropiado. Para un evento que promete mucho más que competición deportiva y que casi la equipara la oferta cultural y de ocio el inicio no puede ser más prometedor: la gala inaugural, que se celebrará a partir de las 19.30 horas el próximo 27 de junio, tendrá lugar en el Estadi Ciutat de València, promete ser "una ceremonia inolvidable".

Para ello este "espectáculo de gran formato" se ha preparado un desfile de participantes que convertirá la sede del Levante UD "en un mosaico de culturas". La velada será conducida por la drag valenciana Choriza May y contará con numerosas actuaciones musicales como las de la banda de los Gay Games XII, el Gay Men’s Chorus of Washington DC, el Cor a Cor de València y la voz de Mia Collado.

El cartel también incluye la participación de grandes voces de la música española, e iconos de la comunidad gay, como Mónica Naranjo, Soraya Arnelas y Fruela. El broche final lo pondrá DJ Suri con una sesión que promete incluir "los mejores temas nacionales e internacionales" para que arranque la semana por todo lo alto.

Siguiendo con la música como coprotagonista de las actividades paralelas a las competiciones, el 28 de junio está programada una tarde de Sport Mini Ball, una cita con el baile en el que los participantes deberán lucir el look deportivo de su disciplina para darlo todo en la pista. El encuentro será a las 20.00 horas en el Meeting Point que se establecerá en el Jardín del Turia a la altura del complejo deportivo de la Petxina.

Mapa de los lugares en los que se celebrarán los Gay Games 2026 / H. Gimeno

El 29 de junio y en el mismo punto, se celebrará el Queer Fashion Show donde, según explican desde la organización, se presentará la creatividad de personas diseñadoras LGTBIAQ+ valencianas que "están transformando la moda desde una perspectiva inclusiva, artesanal y profundamente contemporánea".

Uno de los objetivos de los Gay Games es establecer lazos entre participantes, embajadores, seguidores y visitantes, así que una cita imprescindible es el Gay Games Ball. El martes, 30 de junio y a partir de las 23.00 horas, la fiesta invadirá el club The Muse, en la calle Ruaya de València.

Para el cierre de los juegos arcoiris, el sábado 4 de julio el Pabellón La Font de Sant Lluís será el escenario de la celebración de clausura. Nebulossa, Rebeca, Mia Collado, Alicia DJ y Suri despedirán el evento deportivo en una velada marcada, también, por un espectáculo nocturno de fuegos artificiales.

Dónde se celebrarán los actos

Los eventos deportivos, sociales y culturales se celebrarán en numerosas ubicaciones salpicadas por toda la ciudad y localidades cercanas. La primera parada obligatoria es el Centro de Acreditaciones (CAU), en el Centro Deportivo y Cultural la Petxina, para recoger las credenciales y la bolsa de bienvenida que incluye una medalla de participación, materiales exclusivos, merchandising oficial y descuentos en comercios locales. También se facilitará a los participantes una tarjeta de transporte urbano para moverse fácilmente por la ciudad.

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Más de 40 puntos acogerán las competiciones de los diversos deportes: desde la zona de la playa y la Marina de València, donde se llevarán a cabo las pruebas de vela, natación o voley; hasta el Velódromo Lluís Puig donde se citarán los competidores de tenis de mesa, lucha libre y artes marciales, pasando por el Parque de Marxalenes, donde se jugará a fútbol 4 y el barrio de Quatre Carreres será el anfitrión del rugby.