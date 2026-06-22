Otro bien patrimonial que agoniza: la Alquería de Serra, en Benimaclet, está en peligro

"Aparece documentada por primera vez en 1694, cuando el jesuita Francisco Antonio Cassaus levantó un plano de la Particular Contribución de Valencia (...) Sin embargo, y razonablemente, se trata de una alquería de origen bajomedieval. La actual construcción, atendiendo sus elementos arquitectónicos, sería del siglo XVIII". Así describe Hispania Nostra, la asociación de defensa del patrimonio cultural, a la Alquería de Serra ubicada en plena huerta del barrio valenciano de Benimaclet.

Declarada como Bien de Relevancia Local, esta construcción se incluye en la Lista Roja de Patrimonio es decir, que tiene serio riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial. Y lo está pese a las diez recomendaciones del Síndic de Greuges para que se tomen "las medidas necesarias" que eviten la "progresiva degradación y ruina" de otra muestra de gran valor de la cultura valenciana.

Para evitar que la Alquería de Serra tenga un futuro tan nefasto como la de Volante, que ha colapsado y por cuya destrucción está siendo investigado el Ayuntamiento de València, el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural presentó una queja formal ante los servicios municipales dando la voz de alerta e incluso advirtiendo de que si en septiembre no se llevan a cabo las obras de consolidación "de forma subsidiaria" por el ayuntamiento que han indicado los peritos municipales de la Oficina Técnica de Control de la Conservación de la Edificación, "nuestra próxima parada será la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación por omisión".

Estado del muro exterior de la Alquería Serra en la huerta de Benimaclet / J.M. López

Las intervenciones que serían necesarias llevar a cabo en la alquería para evitar su derrumbe fueron redactadas tras una inspección municipal, realizada el pasado 25 de mayo, a la que asistieron los técnicos municipales y que necesitó de la presencia de la Policía Local de València porque el inmueble está okupado. Precisamente con respecto a la presencia de moradores ilegales, el informe redactado por el Servicio de Disciplina Urbanística del ayuntamiento señala como "imprescindible evitar la permanencia" de estos okupas mientras se lleven a cabo las obras "precautorias".

Medidas de prevención

Para evitar que la degradación de esta alquería típica valenciana del siglo XVIII vaya a más y pueda repararse en un futuro, los expertos realizaron un listado de medidas preventivas "urgentes" que, según señala el informe, deben ser adoptadas por la propiedad en el plazo de dos meses. De no ejecutarse estas intervenciones en el plazo establecido, "este Servicio de Disciplina Urbanística podrá proceder a su ejecución subsidiaria, de conformidad con la normativa urbanística aplicable", señalan.

La visita al interior del inmueble no dejó dudas del mal estado de las instalaciones. De hecho, los expertos hablan de una sustentación precaria del forjado de la planta baja que cuenta con viguetas de madera y revoltón cerámico y que se sostiene mediante una “solución precaria y con bastante antigüedad” de apuntalamiento puntual.

También advierten de zonas inaccesibles por peligro de derrumbe, puesto que los propios técnicos municipales manifiestan que no pudieron acceder al primer piso debido al “mal estado de la escalera de acceso” y al “aspecto inseguro del forjado aludido”.

En la Alquería de Serra hay okupación ilegal / J.M. López

Ante la imposibilidad de pisar la planta superior, la cubierta exterior solo pudo ser evaluada parcialmente “a través de huecos en el cañizo intermedio”, confirmando la existencia de graves boquetes en los techos interiores.

Así mismo el informe ratifica el desmoronamiento de un tramo del muro del histórico Hortus Conclusus (sustituido de manera rudimentaria por paneles de chapa) y certifica que el patio está convertido en un vertedero repleto de escombros, enseres y vegetación salvaje que oculta posibles restos arqueológicos.

Para evitar que otro bien del patrimonio desaparezca, desde los servicios municipales instan a actuar sobre el apuntalamiento de los elementos inestables de la alquería, insisten en que deben demolerse los añadidos realizados posteriormente en los que malviven algunos de los okupas, proteger la parte exterior del muro que se ha desmoronado, quitar los escombros y basura que hay acumulados en los alrededores del conjunto arquitectónico y reponer los elementos deteriorados de la cobertura en la cubierta.

"Ni un día de tregua"

Ante este informe, el presidente del Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultura, César Guardeño señala que este documento "es la confesión de parte de la gravedad extrema que sufre el monumento" y exige que "se aclare cuándo se colocaron los puntales viejos y precarios y, sobre todo, cuántas inspecciones de este tipo se han realizado realmente a lo largo de las diez denuncias ante el Síndic".

Noticias relacionadas

Oculta tras la vegetación, está la Alquería de Serra, Bien de Relevancia Local / J. M. López

Además, Guardeño acusa al ayuntamiento de cometer "negligencia" si era consciente del mal estado de la Alquería de Serra, pero que "si se acaban de enterar tras 13 años de quejas, demuestra una alarmante falta de seguimiento de nuestro patrimonio protegido. Además, advierte: "No vamos a dar ni un día de tregua: si en septiembre las obras de consolidación no han comenzado de forma subsidiaria, nuestra próxima parada será la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación por omisión."