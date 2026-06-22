La Policía Nacional instalará 11 cámaras de lectura de matrículas en accesos y salidas de València

El Ayuntamiento de València ha autorizado a la Policía Nacional, en el marco del 'Proyecto Leónidas Civitas', la instalación de 11 cámaras de lectura de matrículas en semáforos de la ciudad, en lugares estratégicos de la ciudad, incluyendo avenidas y rotondas con enorme afluencia de tráfico. Las cámaras no funcionan como radares de velocidad sino que sirven a la CNP para controlar las entradas y salidas de València en determinadas circunstancias de seguridad.

Según el acuerdo alcanzado, estas cámaras se ubicarán en los siguientes puntos:

Rotonda de los Anzuelos: Rotonda de los Anzuelos/Ausias March en sentido al interior de la ciudad mirando la avenida Ausias March y en sentido salida de la ciudad, hacia la autovía V31.

Rotonda Palacio de Congresos: En la Autovía CV35 (Pista de Ademuz) a la altura de la Rotonda del Palacio de Congresos, en sentido al interior de la ciudad mirando la Avenida de las Cortes Valencianas y en sentido a la salida de la ciudad, por la autovía CV35.

Avenida del Cid: En la Autovía A3 a la altura de la Avenida del Cid, en sentido al interior de la ciudad mirando la Avenida del Cid; y en sentido hacia la salida de la ciudad, por la autovía A3.

Rotonda del Centro Comercial del Saler: En la Autovía V15 a la altura de la Rotonda del Saler-Avenida Profesor López Piñeiro-Puente Azud del Oro y Calle Antonio Ferrandis, en sentido hacia el interior de la ciudad, mirando la avenida Profesor López Piñeiro.

Cruz Cubierta con Bulevar Sur: En la Salida Autovía V-30 Cruz Cubierta con Bulevar Sur, en sentido hacia el interior de la ciudad, mirando el barrio de San Marcelino; y en sentido hacia la salida.

Rotonda Avenida de los Naranjos-Avenida de Cataluña: En la Rotonda de la Avenida de los Naranjos confluencia con Avenida de Cataluña, en sentido al interior de la ciudad mirando la entrada al túnel y la Ronda Norte.

Rotonda del Camp del Turia-Maestro Rodrigo: En la rotonda Calle del Camp de Turia con avenida de Maestro Rodrigo, en sentido al interior de la ciudad, mirando a la Avenida Maestro Rodrigo; y en sentido a la salida de la ciudad, hacia Benimaclet y CV30.

Camino Nuevo de Picanya: En la Autovía CV-36 (Camino Nuevo de Picanya) a la altura del establecimiento comercial Makro, en sentido al interior de la ciudad mirando la Avenida de las Tres Cruces, y en sentido a la salida de la ciudad, hacia Picanya.

Calle Ingeniero Fausto Elio: En la calle Ingeniero Fausto Elio, la continuación con la calle Serrería, sentido salida, hacia Sagunt.

Avenida Constitución con Ronda Norte: En la avenida de la Constitución (carretera Vieja de Barcelona), en el linde entre las localidades de València y Tabernes Blanques, sentido salida y entrada de València.

Carrera Malilla: Rotonda nueva carrera de Malilla con calle Gonzalo Tejero.

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El acuerdo marco obliga a que el sistema funcione de forma autónoma mediante tecnología 4G o 5G, y atribuye la responsabilidad del mantenimiento a las autoridades policiales, bajo la vigilancia del servicio municipal de movilidad. Además, el proyecto garantiza que se cumplirá con el marco legal vigente sobre tráfico y videovigilancia pública.