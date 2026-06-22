Todo el dispositivo para un San Juan que se prevé tórrido en València

La Noche de San Juan en València requiere de una fuerte organización oficial que abarca desde la seguridad a la limpieza pasando por el transporte público. En todos los casos, hay un refuerzo de los servicios públicos que incluye, por ejemplo, el despliegue de 300 agentes de la Policía Local, 250 operarios de limpieza o el refuerzo de una docena de líneas de la EMT que conducen a las playas. Este año, además, se hará en unas condiciones meteorológicas extremas debido al calor, por lo que se recomienda especial precaución con las hogueras o la ingesta de alimentos y alcohol.

De entrada, el Ayuntamiento de València ha preparado un dispositivo especial para la Noche de San Juan, que cuenta con efectivos de diferentes servicios municipales y delegaciones, para garantizar la seguridad, la salubridad y la movilidad en las playas de la ciudad durante las celebraciones previstas para la noche y la madrugada del 23 al 24 de junio. El operativo específico de seguridad, coordinado por la Policía Local, cuenta con más de 300 agentes del cuerpo policial, que se encargarán de que la noche transcurra con toda normalidad. La mayor parte del contingente, un total de 218 agentes, estarán desplegados en las playas del norte, y los 82 restantes lo harán en las del sur.

En el litoral norte habrá un puesto de mando preventivo (PMP), que agrupará todos los dispositivos de seguridad, Bomberos y Protección Civil, y que estará situado en la conocida como explanada de los delfines del paseo marítimo desde las 20.00 horas del día 23 hasta las 06.00 horas del día 24 y donde se instalará también una carpa que funcionará como punto de coordinación, denuncia o recogida en el supuesto de que algún menor se pierda durante esas horas. Además, el retén de la Policía Local de La Malva-rosa y El Cabanyal estará abierta de manera ininterrumpida. La Policía Local también desplegará drones de vigilancia preventiva tanto en las playas de norte como en las del sur y, además, el operativo contará también con el apoyo de la Unidad Canina de Operaciones Policiales (UCOP) en tareas de vigilancia.

Además, el Grupo de Atención al Maltrato (GAMA) de la Policía Local situará una furgoneta de asistencia con el apoyo de un vehículo de servicio al principio del paseo marítimo, junto al Hotel Neptuno, entre las 22:00 horas y las 4:00 horas de la madrugada.

Desde el Servicio de Igualdad se instalarán también cuatro puntos violeta en las playas de El Cabanyal y La Malva-rosa para ofrecer información, asesoramiento y prevención ante posibles delitos contra la libertad sexual. Los cuatro puntos estarán situados en el paseo marítimo. El primero en el cruce con la calle del Doctor Marcos Sopena frente al Hotel Neptuno. El segundo, en la explanada de las Arenas junto al monumento dedicado a Antonio Ferrandis y la posta sanitaria 3 de Cruz Roja. El tercero, en la estatua de los delfines en el cruce con las calles de la Séquia de la Cadena y José Ballester Gozalvo y el cuarto, frente el restaurante La Alegría de la Huerta, a la altura de la calle de Vicent la Roda.

Cada punto violeta dispondrá de un equipo formado por tres profesionales con formación especializada en igualdad, violencia machista y atención a víctimas de agresiones sexuales. La función de los puntos violeta es informar a la ciudadanía, realizar tareas de sensibilización y prevención así como ofrecer apoyo, orientación y acompañamiento a cualquier persona que pueda sufrir o presenciar una situación de violencia sexual o sexista durante la celebración.

Por eso, cada dispositivo dispondrá de una carpa identificativa de 3 x 3 metros, iluminación autónoma, material informativo y elementos de difusión de la campaña municipal y se configura como espacios visibles, accesibles y seguros desde los cuales promover una fiesta libre de violencia contra las mujeres.

Por su parte, desde el departamento de Bomberos se instalará el lugar de mando preventivo en el paseo de La Malva-rosa con una autobomba para actuar de forma inmediata en caso de que se produzca un incendio. Además, la agrupación de voluntarios de Protección Civil instalará una carpa que funcionará en horario de 20:30 a 4:30 horas como lugar de atención y recepción de menores que se hayan perdido.

También se prestará atención especial a las playas del sur, en las que está prohibido encender hogueras. Además de los efectivos del parque de bomberos de El Saler, se movilizará la unidad de drones para vigilar cualquier incidencia que pueda producirse durante la noche y garantizar en todo momento la seguridad del parque natural.

Servicio especial de salvamento

Un dispositivo de socorrismo y asistencia sanitaria de cerca de 60 profesionales atenderán las urgencias en las playas del norte de la ciudad. Así, habrá dos médicos, 5 profesionales de enfermería, 2 personal coordinador, 6 personal técnico de emergencias sanitarias y 44 socorristas. Igualmente, se desplegará un centro móvil de operaciones, 2 ambulancias de apoyo vital avanzado, dos ambulancias de apoyo vital básico, 3 vehículos todoterreno y 1 hospital de campaña, que estará abierto de 20 horas del día 23 a las 7 horas de la mañana del día 24. Las cuatro postas sanitarias de las playas del norte también trabajarán de manera ininterrumpida desde las 10.00 horas del día 23 hasta las 07.00 horas del día 24.

Por su parte, en la playa de Pinedo, la posta sanitaria estará disponible desde las 20 horas hasta las 3.00 horas de la madrugada del día 24 con posibilidad de ampliación horaria hasta las cinco de la madrugada en función de la afluencia de gente. Habrá disponibles cuatro socorristas, dos técnicos de emergencias sanitarias y una ambulancia de apoyo vital básico de Cruz Roja.

Más de 25 toneladas de leña

Por otro lado, el Ayuntamiento repartirá más de 25 toneladas de leña que distribuirá en nueve puntos del Paseo Marítimo según el dispositivo especial activado para el suministro, transporte y descarga de esta leña procedente de la poda del arbolado viario municipal.

Este material, apilado durante el invierno en la base de la contrata de mantenimiento de arbolado viario, estará troceado en fracciones, para que pueda ser transportado, descargado y manipulado con mayor agilidad por las brigadas municipales durante la tarde del martes 23 de junio, antes de la llegada masiva de personas a la zona de celebración.

Para el desarrollo de este dispositivo se emplearán 5 camiones de 4 o 5 toneladas, aportados por la contrata de mantenimiento de arbolado viario, que realizarán las descargas en los puntos establecidos. El servicio dispondrá igualmente de 2 personas encargadas y 5 oficiales conductores, además del personal de apoyo previsto en cada punto de reparto, con el objetivo de colaborar en las tareas de descarga y vigilancia de la leña hasta la hora de reparto.

El dispositivo empezará a las 15.30 horas con la carga de los camiones en la base de la contrata. La salida hacia el Paseo Marítimo está prevista a partir de las 16.00 horas, con una frecuencia estimada de salida de un camión cada 20 minutos. La descarga empezará a las 16.30 horas, con la colaboración de la Policía Local, para evitar posibles incidencias durante las operaciones.

La concejalía ha previsto que los puntos de apilamiento estén correctamente señalizados y cerrados antes de las 16.30 horas, con el fin de que la descarga pueda realizarse lo más pronto posible y con las máximas garantías de seguridad.

El Ayuntamiento también instalará paneles informativos con la ubicación de estos puntos de leña y de las zonas de fuegos, así como de los servicios sanitarios, un total de 95 WC químicos que se instalarán en La Malva-rosa, El Cabanyal y Pinedo.

Dispositivo de limpieza

La Concejalía de Limpieza y Recogida de Residuos ha preparado, por su parte, un dispositivo especial de limpieza para la noche de San Juan. Este operativo, en el que trabajarán casi 250 personas, comenzará el martes 23 de junio y finalizará el viernes 26 de junio. Se concentrará, principalmente, en el litoral norte de la ciudad, en las playas del Cabanyal y la Malva-rosa.

El equipo de trabajo, conformado exactamente por 240 operarios y operarias, se ha incrementado un 3 % con respecto al año anterior, y contará con distintos medios mecánicos, entre ellos, 8 tractores con pala mecánica; 2 camiones recolectores 4x4 para la retirada de bolsas de residuos de la arena; 2 tractores con máquinas limpia-arenas; 4 vehículos cisterna para el baldeo del Paseo Marítimo y alrededores; 7 barredoras mecánicas; 11 cajas de 20 m³ para los residuos de las hogueras y 3 camiones gancho para su retirada.

Además, desde primera hora del 23 de junio, el Paseo Marítimo contará con 20 contenedores de 1.000 litros de capacidad, 100 cubos de 120 litros para envases y otros 100 para la fracción resto.

El Ayuntamiento también repartirá hasta 5.000 bolsas de 100 litros para facilitar la recogida de residuos por parte de la ciudadanía y, entre las 17:00 y las 21:00 horas, realizará un barrido mecánico del Paseo Marítimo, con especial atención a las zonas de entrega de leña.

La limpieza de la arena comenzará a las 4:00 horas de la madrugada del 23 de junio. De forma progresiva se incorporarán los tractores con palas y aperos limpia-arena en la playa, así como las barredoras mecánicas y cisternas en el paseo.

La previsión municipal es que las playas estén completamente limpias hacia las 8:30 horas, para que puedan ser utilizadas por los bañistas más madrugadores.

Una multitud se concentra en la playa de la Malva-rosa de València para San Juan. / Miguel Ángel Montesinos

El dispositivo continuará durante los días posteriores. El 25 de junio se reforzará el servicio ordinario de limpieza con 10 operarios adicionales y el 26 de junio con 5 más. Este incremento de medios manuales en la playa norte responde al refuerzo previsto respecto al año anterior y se suma al servicio ordinario de temporada alta.

En las playas del sur, donde se prevé una menor afluencia por las restricciones existentes, el Ayuntamiento instalará el 23 de junio cajas de 20 m³ para la recogida de residuos. Los trabajos de limpieza comenzarán el 24 de junio a las 5:00 horas y está previsto que finalicen a las 8:30 horas. El operativo contará con 43 personas, entre operarios manuales y conductores, además de 2 camiones recolectores y 2 camiones gancho.

Por su parte, el espacio de La Marina de València dispondrá de un dispositivo específico integrado por 10 personas, entre operarios manuales y conductores, 1 cisterna y 2 barredoras mecánicas.

Dispositivo de la EMT

EMT Valencia incrementa su capacidad de transporte público para la noche de San Juan en las líneas de playa ya reforzadas con más de 13 millones de plazas para la Campaña de Verano. “Para vivir esa noche mágica, y para que los ciudadanos puedan desplazarse eficazmente hasta todas las playas de la ciudad, la compañía municipal activa un total de 178.000 plazas”, ha anunciado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell.

El Servicio Especial de la Noche de San Juan se activará desde las 4 de la tarde del próximo martes, y se prolongará durante toda la madrugada, y hasta las 9 de la mañana del miércoles, en las líneas 18, 19, 23, 24, 25, 31, 32, 92, 93, 95, 98 y 99. El amplio refuerzo contempla que buena parte de estas líneas circulen con frecuencias de hasta 5 minutos en las horas punta tanto de ida como de vuelta.

Así, durante toda la tarde del martes 23, y las primeras horas del miércoles, se podrá llegar con el transporte público reforzado al máximo hasta todas las playas valencianas. Con las líneas 18, 19, 32, 92, 93, 95, 98 y 99 se podrá llegar hasta las de Las Arenas, Cabanyal – Canyamelar y Malva-rosa. Con la línea 31 se puede circular hasta las playas de la Malva-rosa y la Patacona. La línea 23 llega hasta la Playa de Pinedo igual que las líneas 24 y 25. Estas dos últimas líneas también circulan hasta las playas de El Saler y el Perellonet/Perellórespectivamente.

Con motivo del operativo especial de San Juan, EMT València reforzará la información a la ciudadanía para facilitar los desplazamientos y resolver cualquier duda relacionada con el servicio. Toda la información actualizada sobre líneas, horarios, desvíos y recomendaciones estará disponible en la web oficial y en los canales de redes sociales de EMT. Además, se mantendrá el servicio de atención a través de la OAC hasta las 21:00 horas, junto con los canales habituales de WhatsApp, correo electrónico y atención telefónica. Como apoyo en calle, EMT contará también con cuatro puntos informativos en horario de 17:30 a 22:30 horas, situados en diferentes puntos del Marítimo, para atender directamente a las personas usuarias durante el operativo.

CAMPAÑA DE VERANO DE EMT

Desde el pasado sábado 13 de junio y hasta el domingo 6 de septiembre, EMT Valencia ofrece más de 13 millones de plazas en los autobuses municipales, y un total de 12 líneas mejoradas y reforzadas, incluso con cambios de itinerario, para ofrecer la mejor movilidad pública hacia las playas valencianas.

Dichos refuerzos se han activado en las líneas 18, 19, 23, 24, 25, 31, 32, 92, 93, 95, 98 y 99. Algunas de ellas, que habitualmente no llegan exactamente hasta las playas, modifican su itinerario para consignar el mayor número de plazas de la historia hacia el litoral valenciano.

Es el caso de la línea 18, que en lugar de finalizar el recorrido en las Universidades prolonga su ruta hasta el Paseo Marítimo. Por su parte, la 24 entra en la playa del Saler. La 92, en su paso por el Marítimo, se acerca a todo el litoral durante su itinerario. La línea 95, ya no finaliza el recorrido en La Marina, sino que está llegando hasta la playa del Cabanyal. Y la 98 también entra a diario a las playas, en lugar de sólo el fin de semana como suele hacer antes de la campaña de verano.

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En total, EMT Valencia ofrece 13.407.940 plazas para viajar hasta las playas valencianas. Los aumentos de este año en el servicio de playas de EMT son superiores a los de años anteriores. Un 11% más que en 2025, año en el que se ofrecieron 12 millones de plazas, un 17% más que en 2024, cuando se ofrecieron 11’5 millones de plazas y un 24% más que en 2019, ejercicio en el que se ofrecieron 10’8 millones de plazas.