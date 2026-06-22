València aprueba las 77 VPP con piscina en Natzaret pese al rechazo vecinal

El gobierno municipal ha dado luz verde a la construcción de 77 adosados en piscina en el suelo público de la ZAL. En concreto, el proyecto se ha desbloqueado en la Comisión de Urbanismo, con la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la manzana “R-1 de la U. E. 2 del Plan Especial de la ZAL”, presentado por la mercantil Albaluz Desarrollos Urbanos S.L.

La operación inmobiliaria viene de lejos. A mediados de 2025, la Generalitat acordó –a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA)– ceder tres parcelas a la promotora Albaluz Desarrollos Urbanos a cambio de quedarse con 10 de las 77 viviendas unifamiliares que la sociedad construirá en estas pastillas de suelo.

La denominada ‘Unidad de Ejecución UE-2’ fue definida en 2002 como zona residencial destinada a realojar a las familias afectadas por la actuación en la pedanía de La Punta, dentro del desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de València. El planeamiento establecía que el uso de estos terrenos debía ser residencial unifamiliar del tipo «Cases de Poble» y un máximo de dos plantas.

Posteriormente, ya en 2025, la EVHA saca el suelo a la licitación de permuta y solo se presentan dos empresas, pero Cuper Promociones queda fuera por no subsanar los errores, de modo que Albaluz obtiene el «pleno dominio de la parcela» con capacidad para gestionar enteramente las 77 viviendas de protección pública y promoción privada, así como su comercialización. Según el acuerdo con la Generalitat, diez de ellas pasarán al parque público y el resto podrán salir al mercado para adjudicarse a personas que cumplan los requisitos de vivienda protegida.

Ahora, la aprobación de este estudio permite reordenar el planeamiento para levantar en tres parcelas de Natzaret las citadas viviendas unifamiliares VPP. El plan de la mercantil, aprobado hoy por el ayuntamiento en comisión, plantea reajustar las alineaciones de los edificios marcadas en un estudio anterior de 2008 para adaptarlas a la nueva propuesta de 77 viviendas VPP. Entre otras cuestiones, se propone suprimir itinerarios peatonales para generar en su lugar zonas comunes privadas para propietarios. Con esta nueva organización, detrás de las hileras de casas se libera espacio para zonas ajardinadas y piscina para cada una de las tres manzanas –con 15, 32 y 30 viviendas–.

Este proyecto había indignado a los vecinos del barrio de Natzaret, en cuyas alegaciones denunciaban que este modelo de «lujo protegido» contradice la ley, ya que la vivienda protegida debe estar destinada a usuarios con ingresos limitados, y preguntaban cuál es el interés público de «incluir elementos elitistas en un contexto de emergencia habitacional». Además lamentaban que el estudio «privatice» espacios públicos de tránsito. Y alertaban sobre el riesgo de que el aumento del valor de la promoción por tener piscinas propicie los pagos «en B».

Finalmente, los vecinos consideraban que la modificación de planeamiento busca satisfacer a la promotora privada incumpliendo el objetivo original del suelo, reservado para realojar dignamente a las familias afectadas por la ZAL.

Por su parte, los socialistas habían alegado que el estudio propone una tipología de manzana con edificaciones a los cuatro lados y patio interior inexistente en Natzaret, con lo que rompería con la estructura urbana del barrio solo para «favorecer al promotor». Asimismo, remarcaban que las zonas comunes privadas dinamitan la cohesión social del barrio y empuja a sus inquilinos a relacionarse únicamente con los vecinos de la parcela.

El ayuntamiento rechaza las alegaciones

Sin embargo, el consistorio ha rechazado todas las alegaciones argumentando, sobre todo, que las cuestiones planteadas exceden el alcance técnico del Estudio de Detalle. En concreto, una de las razones más utilizadas para tumbar las alegaciones de vecinos y oposición es que dicho estudio simplemente se dedica a remodelar volúmenes y alineaciones sin modificar los criterios del planeamiento superior.

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Sobre la supuesta privatización de calles, el ayuntamiento dice que toda la superficie de la manzana ya está calificada como uso residencial privado en el planeamiento vigente. Finalmente, sobre la viabilidad de incluir piscina en un proyecto de VPP, el consistorio vuelve a señalar que la cuestión es ajena al contenido de un Estudio de Detalle.