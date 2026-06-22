València rescata 31 viviendas del Cabanyal para vecinos del barrio

El consejo de administración de la sociedad municipal Plan Cabanyal·Canyamelar (PCCSA) ha aprobado este lunes una permuta de inmuebles con el Ayuntamiento de València que incorpora 31 viviendas del Patrimonio Municipal al parque gestionado por la sociedad pública para su rehabilitación y posterior adjudicación mediante licitaciones públicas que dan prioridad a vecinos del Cabanyal–Canyamelar. La operación se enmarca en el Plan + Vivienda impulsado por la alcaldesa María José Catalá para ampliar en un millar de inmuebles la oferta de vivienda asequible en Valencia.

La permuta se cierra una equivalencia patrimonial de 2,75 millones de euros: PCC entrega 21 parcelas tasadas en 2.746.249,85 euros y el Ayuntamiento aporta 31 viviendas tasadas en 2.748.032,29 euros, con un saldo a favor del Ayuntamiento de 1.782,44 euros a abonar por la mercantil. La aprobación definitiva de la operación requiere de un acuerdo posterior de la Junta de Gobierno Local.

Las 21 parcelas que PCCSA cede al Ayuntamiento han sido puestas a disposición municipal en los últimos años para ejecutar equipamientos públicos en el Cabanyal–Canyamelar. Sobre esos suelos están construidos o en funcionamiento el Centro Cívico, el Centro de Día, la Escuela Infantil, la Escuela Taller para jóvenes y la ampliación del Escorxador. La permuta permite ahora que el Ayuntamiento adquiera la plena titularidad del suelo de equipamientos que ya está prestando servicio al barrio.

31 viviendas para rehabilitar y devolver al barrio

Las 31 viviendas que recibe PCCSA se incorporan al circuito de rehabilitación y revitalización urbana del Cabanyal–Canyamelar. La sociedad pública gestionará el proceso completo —redacción de pliegos, publicación, visitas, mesas de adjudicación y seguimiento— con el mismo modelo de licitación pública por el cual ha adjudicado ya 39 viviendas esta legislatura a personas que destinan la vivienda a su residencia habitual, muchas de las cuales son menores de 35 años.

“Cada una de estas 31 viviendas va a volver al Cabanyal por la vía que funciona: rehabilitación pública, licitación transparente y adjudicación preferente a vecinos del barrio. Es la vivienda asequible que prometimos dentro del Plan + Vivienda y que ya estamos entregando”, sostiene el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias y presidente de PCCSA, Juan Giner.

La operación se integra en el Plan + Vivienda, que en lo que va de mandato ha multiplicado por más de treinta el número de viviendas públicas movilizadas respecto al periodo 2015–2023, combinando obra nueva, rehabilitación de viviendas vacías y permutas dirigidas a la construcción de vivienda protegida. En el caso del Cabanyal–Canyamelar, el modelo se apoya en PCCSA como medio propio especializado en la regeneración del barrio.

Apertura de la licitación del Edificio Astilleros

En la misma sesión, el consejo de administración ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas del contrato de obras del Edificio Astilleros, conforme al proyecto aprobado por el Ayuntamiento en la Junta de Gobierno Local del pasado 5 de junio.

El proyecto contempla la construcción de 51 viviendas públicas, un aparcamiento subterráneo de 53 plazas y una nueva plaza pública sobre una parcela municipal entre las calles Astilleros, Vicent Guillot "Tio Bola" y Eugenia Viñes. El alcance económico de la licitación asciende a 14,7 millones de euros y el plazo previsto de ejecución es de 20 meses. El acuerdo está condicionado a la aprobación del encargo formal de las obras a PCCSA por parte del Servicio de Vivienda en una próxima Junta de Gobierno Local.

Cuentas de 2025

Antes de la reunión del Consejo, la Junta General Ordinaria de PCCSA ha aprobado las cuentas anuales del ejercicio 2025, que se cierra con un resultado positivo de 556.780,55 euros, más del doble del registrado en 2024 (252.287,86 euros). Se trata del segundo ejercicio consecutivo con beneficio en una sociedad que, en mandatos anteriores, nunca había logrado cerrar en positivo. El informe definitivo de la auditoría de regularidad contable no ha señalado salvedades.

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“PCCSA es hoy una sociedad solvente, con cuentas saneadas y un papel central en la regeneración del Cabanyal. Cada euro que genera vuelve al barrio en forma de vivienda rehabilitada y de equipamientos para nuestros vecinos”, concluye el concejal Juan Giner.