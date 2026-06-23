Árboles para la Raïosa, asfalto para Orriols

El crecimiento de la masa arbórea en València tiene un reparto desigual. Algunos barrios disfrutan de amplias zonas de sombra mientras otros reclaman insistentemente un poco de verde sin que su lamento encuentre eco en la Administración. Además, dentro de los barrios más pobres en términos de patrimonio vegetal –la desigualdad coincide ocasionalmente con el poder adquisitivo de los vecindarios– también los hay que salen mejor y parados en las políticas impulsadas por la Concejalía de Parques y Jardines, en manos de Vox.

En pocos días, el ayuntamiento ha adjudicado mediante contrato menor el suministro y la plantación de arbolado para la reposición de alcorques vacíos en barrios como Poblats Marítim, la Petxina, Sant Antoni, Monteolivete o la Raïosa, todos ellos en el marco de los presupuestos participativos VLC Decidim.

Especialmente significativo es el contrato para el último barrio, donde se han iniciado los trámites para la generación de nuevos alcorques y plantación de arbolado en el entorno de la calle Uruguay, así como la instalación de riego, con un importe de 15.125 euros (IVA incluido) y tres meses de plazo.

Hay que recordar que, según el Plan Verde y de la Biodiversidad elaborado por el anterior gobierno municipal, este barrio de 16.000 habitantes cuenta con 2,2 árboles por cada 100 vecinos y una superficie verde total de 0,6 m2 por persona cuando la OMS recomienda un mínimo de 10 m2. Y el mismo informe señala que la Raïosa, en consecuencia, anda escasa de cobertura arbórea: es el barrio con menos árboles de toda la ciudad.

Desde la asociación vecinal Cuidem la Raïosa llevan años lamentando esta situación y durante la Capitalidad Verde de la ciudad intentaron incrementar su dotación verde mediante reuniones con diferentes representantes de dicha capitalidad, sin éxito. Ahora, pasada ya la distinción, el ayuntamiento pone en marcha el plan para dotar de árboles a los barrios y reparar esta carencia histórica de este vecindario ubicado al suroeste de la ciudad.

En el lado contrario, el ayuntamiento acaba de resolver el contrato adjudicado a la mercantil Activa parques y Jardines SL para la ejecución de las obras de creación de alcorques y plantación de arbolado en las calles Padre Viñas, Daroca y San Juan Bosco, del barrio de Orriols, por la demora injustificada en la comprobación del replanteo por causa imputable a la administración.

La ejecución de estas obras se adjudicó el 1 de junio de 2023, formalizándose el contrato el 8 de junio. Más tarde, el 23 de noviembre, se adjudicó el contrato de dirección facultativa de la obra. Y el 12 de diciembre, en una reunión entre la mercantil adjudicataria de la obra, la encargada de la dirección y los servicios municipales detectaron que se iba a actuar sobre un Área de Vigilancia Arqueológica no tenida en cuenta para la redacción del proyecto, por lo que se decidió consultar con la Sección de Intervención Arqueológica Municipal del Servicio de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de València, la necesidad de redacción de un proyecto de intervención arqueológica.

Cronología de un fracaso

A partir de ahí se realizaron los informes preceptivos de intervención arqueológica; el 28 de mayo de 2024 se presentó solicitud de autorización de intervención a la Direcció Territorial de Cultura de la Conselleria de Cultura; el 13 de agosto de 2025, a la vista del tiempo transcurrido, los servicios municipales pidieron información sobre el estado de la tramitación o poder seguir con la actuación paralizada; el 19 de septiembre del mismo año se recibió finalmente la autorización arqueológica y se notificó a la empresa; el 23 de octubre la empresa presentó una instancia solicitando la resolución del contrato por demora excesiva y pidió una indemnización; el 11 de noviembre la empresa rechazó el acta de replanteo por considerarla extemporánea e improcedente; el 12 de febrero de 2026 se aprobó iniciar las actuaciones para resolver formalmente el contrato; y ya en junio se ha firmado la resolución definitiva cancelando el contrato y reconociendo una indemnización a la empresa de 2.255 euros.

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Ocurre que los vecinos de Orriols llevan cuatro años pidiendo los 130 árboles que les prometieron –ejemplares de las especies prunus, chanticleer, quercus, variegata, tamarix gallica o kumquat– concebidos para mitigar las altas temperaturas, modificar radicalmente el paisaje y ayudar a pacificar el barrio,más acostumbrado a las malas que las buenas noticias.