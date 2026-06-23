El ayuntamiento poda el olivo que cayó sobre una terraza en Doctor Collado y descarta plagas o patologías

La caída de una gran rama sobre una terraza de la plaza del Doctor Collado, en el centro histórico de València, ha indignado a vecinos y comerciantes de la zona, acostumbrados a ver incidentes relacionados con este árbol histórico. Según explicaron los vecinos a Levante-EMV, este es el tercer episodio similar en siete años, y atribuyen los accidentes a una poda incorrecta que estaría haciendo que las ramas se pudran y caigan. El último desprendimiento se produjo este lunes sobre una terraza de un bar en una zona muy frecuentada y aunque no causó daños personales, podría haber provocado una tragedia. "Si una rama cae sobre una persona, la mata", alertaban los hosteleros.

La concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, de Vox, visitó ayer la plaza donde se desprendió la rama y su delegación ya ha tomado medidas para evitar incidentes similares con el primer olivo de la ciudad. En concreto, se ha realizado una poda selectiva del ejemplar dirigida a eliminar ramas secas, rotas o deterioradas. Ha eliminado los restos de la rama fracturada, evitando dejar desgarros o tocones innecesarios. Y ha reducido de manera selectiva las ramas excesivamente alargadas o con una concentración elevada de peso en sus extremos.

Asimismo, desde la delegación liderada por la voxista se ha recomendado corregir, cuando sea técnicamente posible, las ramas con inserciones débiles desarrolladas alrededor de antiguos cortes de terciado. Eliminar o reducir las ramas que interfieren con la fachada, manteniendo una separación razonable respecto del edificio. Y revisar los antiguos tocones y las zonas con posibles cavidades o degradación interna.

Olivo trasplantado

Durante su preparación para el trasplante, este olivo fue objeto de una reducción severa de sus ejes principales. Las ramas que posteriormente se desarrollaron desde los tocones resultantes presentan un anclaje más débil que el de las ramas formadas de manera natural y continua durante el crecimiento del árbol, tal como se ha demostrado estos años.

Esta situación constituye una causa de fractura relativamente frecuente en olivos trasplantados y previamente terciados, especialmente cuando los nuevos ejes alcanzan dimensiones importantes, como era el caso de la rama desprendida ayer, y acumulan peso en sus extremos o se desarrollan varios brotes alrededor de un mismo corte antiguo.

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Sin enfermedades

En el momento de la inspección del olivo los técnicos del ayuntamiento observaron la presencia de frutos en algunas ramas, pero la cantidad de aceituna existente no supone por sí sola una sobrecarga significativa, aunque puede incrementar puntualmente el peso soportado por ramas alargadas, horizontales o con un anclaje estructural desfavorable. Asimismo, los técnicos municipales apreciaron síntomas, signos ni indicios de plagas o enfermedades activas.