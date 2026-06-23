Comienzan las obras del nuevo centro de salud de Mestalla con una inversión de 8 millones de euros

Ya han empezado las obras de construcción del nuevo centro de salud del barrio de Mestalla, una instalación que se construirá sobre un solar municipal de 3.128 metros cuadrados en la calle de Antonio Suárez y que ha sido cedido por el Ayuntamiento de València. El nuevo centro, que sustituirá el consultorio auxiliar de la calle Chile, constará de ocho plantas y dos sótanos y dispondrá de área de recepción, extracciones periféricas, trabajo social, área maternal, fisioterapia y rehabilitación, administración, servicios generales y medicina de familia y enfermería. En concreto, habrá 10 consultas de medicina, 5 consultas de enfermería y 3 consultas polivalentes. Además, el área de pediatría tendrá 3 consultas médicas y 2 de enfermería pediátrica.

Las obras, que la Generalitat ha adjudicado a la empresa Cobra Instalaciones y Servicios, tienen un plazo de ejecución de dos años y está previsto que finalicen en 2028. El presupuesto de adjudicación de las obras es de 8.076.540 euros.

El Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Generalitat un solar municipal entre medianeras en la calle de Antonio Suárez, 16. Además, ha tramitado la licencia de obras y la licencia ambiental.

Visita a las obras

La alcaldesa, María José Catalá, quien ha asistido al inicio de las obras con el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha asegurado que “las nuevas instalaciones supondrán una transformación importantísima en cuanto a instalaciones porque venimos de un bajo de 500 metros y ahora nos vamos a un edificio de alturas con 3.000 metros de atención sanitaria con todos los equipamientos y con una integración en la zona muy importante”.

Para Catalá, “llevamos tres años de trabajos conjuntos entre dos administraciones que han colaborado de manera excepcional y esa colaboración ha derivado en resultados muy positivos para el vecindario porque hay reivindicaciones que llevaban décadas y en solo tres años se están visualizando”.

María José Catalá ha añadido, además, que “en dos legislaturas, la ciudad se transformará absolutamente desde el punto de vista sanitario porque hemos visto como la necesidad de ampliación del centro de salud de Benimàmet se hacía realidad, hemos visto el trabajo conjunto para la parcela del futuro centro de salud de Penya-roja y también para poder hacer posible cuanto antes el de la calle de Serpis”.

La alcaldesa se ha referido también al resto de inversiones en el barrio de Mestalla y ha asegurado que “hay una calendarización de dotaciones públicas y, ahora mismo, tenemos previsto avanzar en el centro de mayores, en la implementación de la policía de barrio y continuamos trabajando en cuestiones de saneamiento y limpieza”.

Trabajo coordinado

Por su parte, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha explicado que “las instituciones funcionan cuando trabajan de forma coordinada y por un bien común como hoy, que venimos a iniciar las obras de un centro de salud reivindicado históricamente y donde incrementamos la cartera de servicios, un centro de salud de tiempos modernos, donde tendremos no solo asistencia sanitaria sino asistencia de calidad con inteligencia artificial y tecnología digital para que los diagnósticos sean más ágiles y eficaces”.

Gómez ha explicado que “en dos legislaturas habrá una revolución sanitaria en la ciudad de València con la planificación y la construcción de centros sanitarios y que serán realidades en la próxima legislatura y, especialmente, la construcción del hospital de Campanar, un hospital de 550 camas y 600 millones de euros”.

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Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos de Aragó-Bèlgica, Eduardo Pla, ha afirmado que “hoy es un gran día porque es un centro de salud que necesitamos y pasamos del concepto de ambulatorio a tener un centro integral de salud”. Por otro lado, Mari Carmen Martínez, de la asociación de vecinos de la Ciutat Universitària-Exposició, ha valorado positivamente el inicio de las obras porque “tendremos uno de los mejores centros de salud de València”.