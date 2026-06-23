La EMT de València licita un tercer depósito en Safranar con capacidad para 79 autobuses y una inversión de 5,9 millones de euros

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València ha sacado a licitación pública la construcción en el barrio del Safranar de un tercer depósito para su flota con capacidad de 79 plazas: 60 para autobuses articulados y 19 para autobuses estándar. El contrato comprende también la urbanización del acceso entre este y la cochera de Sant Isidre, dado que esta nueva instalación se ubica a sólo 400 metros de los actuales talleres de Sant Isidre, con los que estarán comunicados. El del Safranar es un proyecto estratégico que cuenta con una inversión de 5,9 millones de euros y es necesario para asumir el crecimiento de la demanda de transporte público. Cabe recordar que la EMT València batió su récord histórico en 2024 y lo volvió a superar en 2025, con más de 120 millones de pasajeros.

Con este nuevo depósito se podrá aumentar la flota de autobuses que llevaba más de 20 años estancada y pasar de los actuales 496 vehículos a los 530. Para ello, la EMT también ha invertido 118 millones de euros en la compra de 222 autobuses, de los cuales 120 son eléctricos, 98 articulados híbridos y 4 minibuses. Empezaron a llegar a València el año pasado y lo seguirán haciendo hasta principios de 2027.

La cochera del Safranar estará completamente finalizada a lo largo del segundo cuatrimestre de 2027, pero se podrá usar parcialmente como estacionamiento a partir de los nueve meses desde el inicio de las obras.

Puntos de carga

Adicionalmente, se ha procedido a licitar por un importe de 4,3 millones de euros dos nuevas actuaciones, correspondientes a la segunda fase del Depósito Norte y a la fase oeste de Sant Isidre, cuya finalidad es habilitar 24 puntos de carga más para autobuses eléctricos en cada uno de los depósitos, dando continuidad a las fases ya ejecutadas o adaptadas previamente.

Así, en la actualidad se están ejecutando obras de electrificación en el Depósito Norte, que se licitaron por importe de 7,9 millones de euros, con el objetivo de hacer llegar una potencia de 9,9 MW al depósito e instalar 70 puntos de carga. Estos trabajos se encuentran en una fase avanzada y se estima que la infraestructura estará operativa en el cuarto trimestre de este año. Esta nueva inversión en el depósito de Sant Isidre viene a sumarse a la que ya se ejecutó en 2024 por 1,5 millones de euros y que incluía 28 puntos de carga.

El conjunto de todas estas inversiones de prácticamente 20 millones de euros permitirá pasar de dos cocheras a tres y con ello aumentar las 497 plazas actuales de estacionamiento hasta las 576, así como pasar de las 22 estaciones de recarga que había en 2023 hasta las 168 y aumentar la potencia eléctrica de 2 MW a 12 MW.

Para el concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell, “se trata de una clara apuesta por los vehículos limpios, ya que con la llegada de los nuevos autobuses, más del 91 % de la flota de la EMT estará compuesta por autobuses eléctricos e híbridos frente al 55% de 2023”. “De hecho, los eléctricos pasarán de un simbólico 4%, con 22 autobuses en 2023, a prácticamente un 27%, con 142 en 2027”, ha añadido el también presidente de la EMT.

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De este modo, la Empresa Municipal de Transportes de València se prepara para poder asumir el incremento de pasajeros actual y previsto, como consecuencia de la promoción e inversión que se está realizando en el transporte público de nuestra ciudad. “Apostamos por más EMT, y ante la previsión de más servicios, la llegada de autobuses más modernos y futuros incrementos de flota, seguimos invirtiendo en la electrificación de nuestras instalaciones y en la construcción del nuevo depósito del Safranar”, ha subrayado Carbonell.