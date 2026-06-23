Intoxicación masiva en la cena de San Juan de la falla del Parotet

La comisión Avenida de Francia-Alfredo Torán y Olmos no olvidará la celebración de este año de la noche de San Juan en la falla conocida como El Parotet. Alrededor de ochenta personas se intoxicaron durante la cena previa a la verbena, muy probablemente con el bocadillo que tomaron. El problema fue de tal alcance que doce personas acabaron en urgencias con fuertes cuadros de vómitos, diarreas y fiebre, unos síntomas que afectaron al resto de los falleros en mayor o menor medida.

Según ha podido confirmar este periódico, durante la cena del pasado sábado se sirvieron bocadillos elaborados por una empresa y se desconoce si el problema estuvo en el pollo o en la salsa que llevaba, según han explicado fuentes de la propia falla. El caso es que al día siguiente, muchos de los asistentes a la cena empezaron a sentirse mal y hubo que hacer una comunicación general a todos los falleros para evaluar el alcance del problema, que ya ha sido comunicado a las autoridades sanitarias para que evalúen la situación y adopten las medidas pertinentes.

"Esto ya no era normal"

"Yo mismo lo viví en casa: el domingo por la mañana mi hija tenía síntomas. Pensé que podría haber sido cualquier cosa que le ha sentado mal o que se ha puesto mala por cualquier causa. Pero las cosas cambiaron cuando, a las once y media, me llamó una persona de la directiva para decirme que había tres personas enfermas. Eso ya no era normal", explica el presidente de la comisión Toni Úbeda.

Se puso en marcha inmediatamente una búsqueda de la trazabilidad. "Para la cena tenemos una plataforma interna en la que cada fallero señalaba qué había pedido para comer. Así que lanzamos un correo masivo a las personas que se habían apuntado para que nos contaran cómo se encontraban de salud para, a su vez, trasladarlo a Salud Pública".

El origen del foco

La búsqueda quedó centrada inmediatamente en los bocadillos de pechuga de pollo. Con la particularidad de que no se trataba de una manipulación de alimentos llevada a cabo por los propios falleros. "Nosotros trabajamos con un catering porque somos muchos falleros. De hecho, apuntados a la cena hubo 277 personas. Inmediatamente, les informamos también y ahora se han tenido que poner en contacto con Salud Pública para resolver la incidencia buscando el origen de la infección". Porque, por ejemplo, había salsa "pero iba envasada" o porque todos los afectados son por ese bocadillo "pero no todos los que lo comieron se pusieron malos". El origen del foco es algo que tendrá que descubrirse, pero eso ya lo tienen que hacer quien corresponda".

Tras pasar parte de ellos por Urgencias de diferentes centros hospitalarios, la comisión están llevando a cabo un control diario de los afectados "para conocer su estado de salud. Ahora mismo hay eso, una treintena aún en casa. Estamos comunicando las evaluaciones y, afortunadamente, hay mucha comunicación entre nosotros para tenerlo controlado".

Imagen de archivo de las urgencias del Hospital La Fe de València. / Germán Caballero

Comisión numerosa

Fundada hace poco más de un cuarto de siglo, la comisión del Parotet es muy numerosa. El año pasado superaba los 530 falleros, de los que cerca de la mitad adquirió la cena. "Es un catering que trabaja habitualmente con nosotros. Nos ofertaron tres tipos de bocadillos" y el que más se vendió es el que ha provocado el foco, puesto que casi la mitad de los comensales optó por esa opción.

La jornada había sido una clásica de San Juan en la comisión, con actividades infantiles por la mañana. Por la noche era la cena de hermandad. La publicidad de la comisión la anunciaba como "cena de arreglar el mundo alrededor de la mesa" y ya ahí advertían que "el menú detallado de las cenas y toda la información se ha enviado por mail y está en la sección de eventos de la falla". La jornada acabó con la bienvenida a los nuevos falleros, la despedida a la fallera mayor de 2026, la cremà de una hoguera y una discomóvil.