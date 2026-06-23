El metro funcionará toda la noche para facilitar el transporte en San Juan

Metrovalencia ofrecerá servicios especiales durante la noche de San Juan, del martes 23 al miércoles 24 de junio. Todas las líneas de metro y tranvía circularán de manera ininterrumpida para facilitar los numerosos desplazamientos previstos en dirección a las playas. El servicio especial previsto se ofrecerá con total normalidad una vez desconvocadas los paros previstos para esa noche , una vez firmado el nuevo Convenio Colectivo de FGV.

La oferta de circulaciones especiales comenzará sobre las 21 horas del día 23 de junio y finalizará a las 7 horas del día 24 de junio. En conjunto, desde tarde al día siguiente se ofrecerán más de 200.000 plazas de metro y tranvía.

Esta programación irá acompañada de un refuerzo de personal en distintas áreas, como las de atención al cliente, limpieza y seguridad, respecto al dispositivo de una jornada habitual.

Refuerzos en tranvía y metro

Las líneas de tranvía serán las que más se refuercen, dado que son las que más cerca llegan al distrito marítimo de la ciudad de València. De esta manera, en las Líneas 4 y 6, en su tramo común desde la parada de Trinitat hasta la de Platja Malva-rosa, tendrán frecuencias de cinco minutos desde las 20.30 horas a las 00.00 horas.

A partir de la medianoche, las frecuencias oscilarán entre los 5 minutos en los tramos comunes centrales, 10 minutos a Empalme, entre 10 y 20 minutos hasta Tossal del Rei, Marítim, Neptú y Vicent Andrés Estellés y por último 40 minutos en el tramo Vicente Andrés Estellés-Mas del Rosari.

En la Línea 10, Alacant Natzaret, también se prestará servicio igualmente durante toda la noche.

Por lo que respecta al metro, todas las líneas tendrán servicios especiales durante toda la noche, pero con diferentes frecuencias y destinos. De esta forma, las Líneas 3 y 9 se reforzarán en el tramo Avinguda del Cid-Alboraya Peris Aragó hasta las 00.30 horas con trenes cada diez minutos.

Las Líneas 5 y 7, hasta las 00.30 horas, tendrán circulaciones cada 15 minutos en el tramo común entre Colón y Marítim, en dirección a Aeroport y Torrent Avinguda.

Desde medianoche hasta el inicio del servicio del día siguiente, las Líneas 3 y 9 tendrán unidades cada 20 minutos entre Avinguda del Cid y Alboraya Peris Aragó, además de circular durante la noche dos trenes a Rafelbunyol y a Riba-roja de Túria.

También desde la medianoche y hasta las 2 horas, los trenes circularán cada 20 minutos entre Empalme y València Sud y cada 30-40 minutos hacia o desde Seminari, Paterna y Torrent, además de una circulación adicional hacia Picassent, Líria y Bétera. Desde las 2 horas hasta el inicio del servicio del día siguiente, las unidades circularán cada 30-40 minutos entre Torrent y Empalme y cada 40 minutos hacia o desde Seminari y Paterna.

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Los horarios se pueden consultar en la página web www.metrovalencia.es y en el teléfono gratuito de información y Atención al Cliente 900 46 10 46, así como obtener información en Navilens y en la app oficial de Metrovalencia.