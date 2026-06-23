Noche de San Juan: Cortes de tráfico en los accesos a las playas de València

“El deseo del gobierno municipal es que todos disfruten de la noche de San Juan. El ayuntamiento y todos los servicios municipales estarán trabajando para que todo discurra con normalidad”. El concejal de Policía Local y Movilidad, Jesús Carbonell, ha animado este martes, víspera de la festividad, a la participación de los vecinos, vecinas y visitantes en los festejos, pero ha subrayado la necesidad de hacerlo “desde la responsabilidad y el civismo”.

Carbonell ha recordado el amplio operativo que ha organizado el municipio para esta noche y la madrugada de mañana, integrado por más de mil efectivos, entre los servicios de seguridad, limpieza y movilidad. “Hay que asegurar que todo discurra con normalidad, dado que se espera una gran participación de personas, familias y grupos, que en años anteriores han alcanzado la cifra de 100.000 participantes”, ha señalado el edil, quien ha añadido que “por ello, hay que recomendar un uso responsable del alcohol”.

De hecho, el concejal ha insistido en los aspectos más importantes desde el punto de vista de la seguridad, como el encendido de las hogueras “en los lugares acotados”, o el “reparto de pulseras para los niños para evitar que se pierdan”. Además, se dispondrá también de un hospital de campaña “por si se producen cortes o quemaduras”, ha indicado.

Controles de tráfico

El operativo municipal arrancará con los controles de tráfico en las vías urbanas próximas al distrito marítimos, y con el reparto de leña por parte de la Concejalía de Parques y Jardines en nueve puntos del Paseo Marítimo. Se entregarán más de 25 toneladas de leña, clasificada y troceada en fracciones manipulables, procedente de la poda realizada durante el invierno por las brigadas del Servicio de Parques y Jardines. La descarga y reparto de la leña en los puntos habilitados empezará a las 16.30 horas, con la colaboración de la Policía Local.

De manera paralela, desde el Servicio de Movilidad se ha establecido una serie de restricciones al tráfico, para facilitar el acceso del transporte público a las zonas costeras, así como garantizar el paso de las personas residentes para que puedan acceder a sus viviendas. Se han definido dos líneas sobre el viario urbano en las que se realizarán los controles de accesos desde esta misma tarde, en horarios que se determinarán en función de la ocupación que se produzca. La primera de estas líneas será la definida por las calles Lluís Peixó, Marí Blas de Lezo y Serradora. Y más hacia el interior del distrito, ya casi en la línea de costa, se señala una segunda línea en las calles de Isabel de Villena y del Doctor Lluch.

Tal como ha recordado el concejal Jesús Carbonell, el operativo de la Policía Local cuenta con un contingente de más de 300 agentes, de los que 218 estarán desplegados en las playas del norte, y 82 en las del sur. El puesto de mando preventivo norte estará en la explanada de los delfines del Paseo de Neptuno desde las 20.00 horas hasta mañana a las 06.00 horas.

Hay que tener en cuenta que el encendido de hogueras solo está permitido en las playas del norte, tal como ha subrayado Carbonell. “En las playas sur está completamente prohibido –ha recordado- y habrá drones para controlar el cumplimiento de estas normas”, ha insistido el concejal, quien también ha recomendado que la ciudadanía no introduzca vidrios en las playas “para evitar cortes fortuitos de todos aquellos que estén disfrutando la noche en San Juan”.

Puntos violeta

También en el paseo marítimo habrá un punto de asistencia del Grupo de Atención al Maltrato (GAMA) de la Policía Local. Y, en coordinación con el Servicio de Igualdad, se instalarán también cuatro Puntos Violeta en las playas del Cabanyal y la Malva-rosa para ofrecer información, asesoramiento y prevención ante posibles delitos contra la libertad sexual.

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El concejal ha destacado también el dispositivo de limpieza, integrado por cerca de 300 personas, “para que mañana, a las ocho y media de la mañana, esté todo completamente limpio para que todos aquellos que quieran disfrutar de un día de playa puedan hacerlo”. Y el “amplio operativo de la EMT para garantizar el acceso a las playas a lo largo de toda la tarde ya y a lo largo de la madrugada, con 178.000 plazas más, que se sumarán a los servicios de Ferrocarrils de la Generalitat y de Metrovalència”.