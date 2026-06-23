Los restaurantes favoritos de Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina en Valencia

Valencia vuelve a ganar protagonismo en el mapa gastronómico con la nueva edición de los Soletes de Guía Repsol, una selección que reivindica esos establecimientos con encanto y vocación que uno también recomendaría para disfrutar del verano.

En esta ocasión, la guía ha recurrido a más de 60 personalidades del mundo de la música, el cine, la televisión, la literatura y la cultura para confeccionar una ruta distinta: 250 locales distinguidos en toda España entre bares, restaurantes, chiringuitos, heladerías y cafeterías donde comer bien sin necesidad de grandes solemnidades. 13 son los Soletes que ha recibido la Comunitat Valenciana.

Destinos gastronómicos

Dentro de esa selección, ocho establecimientos que se encuentran en territorio valenciano, lo que refuerza el peso de Valencia como destino gastronómico más allá de sus grandes restaurantes y de la alta cocina.

Dos de las personalidades que han servido sus recomendaciones son la pareja formada por Antonio Muñoz Molina y Elvira Lindo, quienes tienen una vinculación muy conocida con Ademuz, en la comarca del Rincón de Ademuz. Ella conserva allí una relación muy ligada a la memoria familiar y a los veranos de su infancia -es el pueblo natal de su madre-, lo que ha hecho que el escritor también participe de ese fervor gracias a la posibilidad que tiene de disfrutar de la vida rural.

Muñoz Molina y Lindo apuestan en sus elecciones por la diversidad de los platos y una cultura culinaria que van mucho más allá de la costa. Desde locales vinculados al veraneo mediterráneo hasta direcciones de interior situada en la propia Ademuz, una recomendación personal que es una invitación a descubrir el territorio y la gastronomía.

Una calle decorada en el Rincón de Ademuz / L-EMV

Las recomendaciones

Situada en la plaça del Dr. Landete, 7, en el barrio de L’Eixample de València, la Antigua Lechería se encuentra, como apunta Antonio Muñoz Molina, "junto a mi querido Mercado de Ruzafa". El establecimiento ofrece helados de sabores como manzana, canela y nueces, o mascarpone con crema de pistacho. Sin embargo, el escritor suele mantenerse fiel a su elección habitual: "Soy hombre de leche merengada".

Otro de los nombres que figuran en la lista de recomendaciones de Muñoz Molina es Patapuerca, una taberna situada también en València. Su carta reúne raciones, tostas, tablas de quesos y embutidos, guisos y conservas. Entre todas sus propuestas, el autor se queda con una por encima de las demás: “La tosta de anchoa”.

El recorrido gastronómico del escritor continúa por otros rincones valencianos, entre ellos Ultramarinos Huerta, un local tan tradicional como singular, situado en pleno corazón de la ciudad. El establecimiento conserva elementos originales de su pasado como tienda de barrio y los combina con una propuesta de tapas de autor y productos delicatessen. La elección favorita de Muñoz Molina es el “corte de ensaladilla Congo tuneado con bonito”.

La ruta se completa con El Percaler, en el barrio de Patraix, un establecimiento del que el escritor destaca su “calidad excepcional y simpatía, además de buen precio”. Inspirado en el abuelo Pepe, “el Percaler”, marinero y cocinero, el local abrió sus puertas en 2023 con una carta en la que tienen especial protagonismo las chacinas, los salazones y una cocina de producto con marcada personalidad.

Muñoz Molina / Levante-EMV

Recomendaciones de Antonio Muñoz Molina

Antigua Lechería - Plaça del Dr. Landete, 7. L'Eixample (Valencia). Tel: 644800858

- Plaça del Dr. Landete, 7. L'Eixample (Valencia). Tel: 644800858 Patapuerca - Calle Daniel balaciart 3. Benimaclet (Valencia). Tel: 623496808

- Calle Daniel balaciart 3. Benimaclet (Valencia). Tel: 623496808 Ultramarinos Huerta - Carrer del Mestre Gozalbo, 13. L'Eixample (Valencia). Tel: 963929274

- Carrer del Mestre Gozalbo, 13. L'Eixample (Valencia). Tel: 963929274 El Percaler - C. de Vicente Clavel, 20. Patraix (València). Tel: 961145086

Entre las recomendaciones de Elvira Lindo aparece Congo, un bar de València que la autora confiesa haber descubierto recientemente y donde, según destaca, preparan "unos minibocadillos estupendos". Allí los llaman conguitos y los sirven con combinaciones tan sugerentes como sobrasada, cebolla caramelizada y queso; paté de morcilla, membrillo y manchego; o berenjena, tomate seco y pesto.

Sin salir de la capital del Turia, Lindo invita también a descubrir Mora Caffè, un espacio que le ha conquistado por su sencillez y su ambiente cotidiano. "Me encantan sus tostadas con tomate y atún. Me gusta el ambiente -muy de barrio-, las camareras -que ya nos conocen-, la pequeña terracita...", explica la escritora. Y añade un detalle que termina de definir el carácter familiar del local: "Y podemos ir con Chirli, mi perra".

La ruta de la autora conduce, además, hasta Los Arenales, en Ademuz, al que se refiere como "el chiringuito de mi pueblo, donde siempre encuentras familia y amigos". Situado junto a la orilla del Turia y la piscina municipal, el establecimiento ofrece una cocina informal y reconocible, con tapas, bocadillos, platos combinados, paellas por encargo y puchero los días festivos.

Noticias relacionadas

Elvira Lindo / Levante-EMv

Recomendaciones de Elvira Lindo