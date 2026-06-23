Economía
Supermercados abiertos en València el 24 de junio, festivo de San Juan: horarios y cuáles abren
Algunas grandes cadenas de supermercados cierran en este festivo autonómico
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Este miércoles 24 de junio como festivo trae la misma pregunta de cada día no laborable en València, ¿que supermercados abren y cúales cierran? Te dejamos una lista del horario previsto de diferentes establecimientos:
Abiertos
- Carrefour Campanar: abierto de 10:00 a 22:00
- Carrefour El Saler: abierto de 10:00 a 22:00
- Carrefour Arena: abierto de 11:00 a 21:00
- Supermercados Charter: abiertos con normalidad con horario de festivo, en cada establecimiento con su propio horario.
- Carrefour Express: abiertos de 7:00 a 1:00 (sujetos a cambios)
- Supermercaos Lidl: abiertos de 9:00 a 22:00
- Supermercados Aldi: abiertos de 9:00 a 22:00
- Supermercados Día: abiertos en horario festivo, de 9:30 a 15:00
Cerrados
- Mercadona: exclusivamente se abren tiendas de Mercadona en Cullera, Gandia, Canet d'en Berenguer y Oropesa, con horario especial en cada una. Pero las demás permanecen cerradas el 24 de junio.
- Consum: toda su red de supermercados, e incluso los integrados, permanece cerrada durante el 24 de junio.
Algunos supermercados integrados abren en Centros Comerciales de València este 24 de junio, con un horario reducido de 11:00 a 21:00 horas, debido a la regulación de Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT). Entre los que se encuentran los siguientes:
- Centro Comercial El Saler
- Centro Comercial Aqua Multiespacio
- Centro Comercial Arena Multiespacio
- Nuevo Centro
- Centro Comercial Campanar
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