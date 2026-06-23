Supermercados abiertos en València el 24 de junio, festivo de San Juan: horarios y cuáles abren

Este miércoles 24 de junio como festivo trae la misma pregunta de cada día no laborable en València, ¿que supermercados abren y cúales cierran? Te dejamos una lista del horario previsto de diferentes establecimientos:

Abiertos

Carrefour Campanar: abierto de 10:00 a 22:00

abierto de 10:00 a 22:00 Carrefour El Saler: abierto de 10:00 a 22:00

abierto de 10:00 a 22:00 Carrefour Arena: abierto de 11:00 a 21:00

abierto de 11:00 a 21:00 Supermercados Charter: abiertos con normalidad con horario de festivo, en cada establecimiento con su propio horario.

abiertos con normalidad con horario de festivo, en cada establecimiento con su propio horario. Carrefour Express: abiertos de 7:00 a 1:00 (sujetos a cambios)

abiertos de 7:00 a 1:00 (sujetos a cambios) Supermercaos Lidl: abiertos de 9:00 a 22:00

abiertos de 9:00 a 22:00 Supermercados Aldi: abiertos de 9:00 a 22:00

abiertos de 9:00 a 22:00 Supermercados Día: abiertos en horario festivo, de 9:30 a 15:00

Cerrados

Mercadona: exclusivamente se abren tiendas de Mercadona en Cullera, Gandia, Canet d'en Berenguer y Oropesa , con horario especial en cada una. Pero las demás permanecen cerradas el 24 de junio.

exclusivamente se abren tiendas de Mercadona en , con horario especial en cada una. Pero las demás permanecen cerradas el 24 de junio. Consum: toda su red de supermercados, e incluso los integrados, permanece cerrada durante el 24 de junio.

Algunos supermercados integrados abren en Centros Comerciales de València este 24 de junio, con un horario reducido de 11:00 a 21:00 horas, debido a la regulación de Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT). Entre los que se encuentran los siguientes: