La tradición gana al calor: La leña de San Juan se agota en apenas unos minutos pese al fuerte calor de la tarde

Una vez más, la tradición vence a las altas temperaturas y la tarde-noche de San Juan así lo demuestra. El reparto de leña organizado por el Ayuntamiento de València en la playa de la Malva-rosa ha sido un éxito de público y de rapidez. Cientos de personas, mayoritariamente jóvenes, han acudido a los puntos de reparto para llevarse la munición que ha de soportar las hogueras de la noche, independientemente de que todos los servicios meteorológicos coincidan en que esta será la segunda noche de San Juan más calurosa desde que hay registros.

En esta ocasión, el consistorio ha repartido más de 25 toneladas de leña en nueve puntos del Paseo Marítimo, tal como marcaba el dispositivo especial activado para estas fechas. Toda la leña estaba clasificada y troceada en fracciones manipulables, procedente de la poda realizada a lo largo del año por las brigadas del Servicio de Parques y Jardines. Es decir, no supone ningún coste adicional a las arcas municipales, ya que se realiza dentro de las funciones y con los medios propios de las contratas.

Para el desarrollo de este dispositivo se han empleado 5 camiones de 4 o 5 toneladas, aportados por la contrata de mantenimiento de arbolado viario, que han realizado las descargas en los puntos establecidos. El servicio se completaba con 2 personas encargadas y 5 oficiales conductores, además del personal de apoyo previsto en cada punto de reparto.

Reparto de leña para la noche de San Juan en València / Miguel Angel Montesinos

El dispositivo

El dispositivo ha empezado a las 15.30 horas con la carga de los camiones en la base de la contrata. La salida hacia el Paseo Marítimo estaba prevista a partir de las 16.00 horas, con una frecuencia estimada de salida de un camión cada 20 minutos. Y la descarga ha empezado a las 18.00 horas, con la colaboración de la Policía Local, para evitar posibles incidencias durante las operaciones. Cada montón de leña se ha repartido en apenas unos minutos, con largas colas de personas que reclamaban su parte.

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Es habitual en estos casos, que un par de representantes de cada grupo de amigos o familia se encarguen de la recogida y custodia de la madera hasta que llegue el grupo completo y comience la fiesta. De paso, sirve para marca el punto de concentración en una playa que se llena completamente de hogueras. Eso sí, la Malva-rosa es la única de València en la que está permitido encender fuego. Este año, de hecho, se utilizará la unidad de drones de la Policía Local de València para vigilar que todo transcurre dentro de las normas establecidas. Se vigilarán especialmente las playas del sur y las del parque natural de la Devesa, especialmente sensibles en el tema de incendios.