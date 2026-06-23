València ultima los preparativos para acoger los Gay Games XII con más de 10.000 participantes

A cuatro días del inicio de los Gay Games XII València 2026, la ciudad ultima los preparativos para acoger el mayor evento internacional de deporte, cultura y diversidad. Del 27 de junio al 4 de julio, más de 10.000 participantes procedentes de más de 80 países convertirán València en la capital mundial del deporte inclusivo, en una edición que “dejará un legado que va mucho más allá de la competición deportiva, porque ha impulsado la mejora y puesta en valor de las instalaciones municipales y el compromiso de València con un deporte más inclusivo, accesible y abierto a todas las personas”, ha destacado Rocío Gil, Concejala de Deportes del Ayuntamiento de València.

La competición reunirá 37 disciplinas deportivas, desde deportes acuáticos como aguas abiertas, natación, natación artística, saltos o waterpolo, hasta pruebas atléticas, deportes de equipo y modalidades individuales como bádminton, baloncesto, fútbol, hockey, rugby, pádel, tenis, voleibol, vela, golf, triatlón, squash, petanca, lucha o e-sports. A esta programación se sumarán dos deportes de exhibición estrechamente vinculados al territorio: la pilota valenciana y el colpbol, que permitirán acercar a participantes internacionales algunos de los deportes más representativos y autóctonos de la Comunitat Valenciana.

Sedes deportivas

Las competiciones se desarrollarán en instalaciones deportivas municipales distribuidas por toda la ciudad, junto a otros espacios deportivos de referencia y sedes colaboradoras. Esta red de espacios permitirá que los Gay Games lleguen a numerosos barrios y municipios del entorno metropolitano, lo que supone la implicación del conjunto de la ciudad y sus alrededores en la celebración del evento.

“Los Gay Games XII València 2026 son posibles gracias al compromiso y la implicación de las numerosas entidades deportivas, federaciones, clubes, universidades e instalaciones que forman parte del tejido deportivo valenciano. Su colaboración demuestra la capacidad de nuestra ciudad para organizar conjuntamente un gran acontecimiento deportivo internacional”, ha señalado María Ángeles Vidal, directora gerente de la Fundación Deportiva Municipal (FDM).

Entre las entidades colaboradoras figuran la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València, así como federaciones autonómicas de atletismo, bádminton, baloncesto, esgrima, fútbol, gimnasia, golf, hockey, lucha, natación, pádel, petanca, rugby, squash, tenis, tenis de mesa, triatlón, vela, voleibol y pilota valenciana, además de numerosos clubes y asociaciones deportivas que aportan su experiencia y conocimiento para garantizar el éxito organizativo de los Juegos.

Mejoras en instalaciones deportivas municipales

Junto al impacto deportivo y social, la celebración de los Gay Games XII deja también un importante legado material en diferentes instalaciones municipales, ya que se han realizado actuaciones de mejora que continuarán al servicio de la ciudadanía una vez finalizadas las competiciones.

Entre las actuaciones desarrolladas destaca la adaptación de la piscina del Parque del Oeste para la homologación oficial de marcas deportivas; la mejora de las pistas de petanca del IDE Palau de Congressos mediante la instalación de nuevos elementos de delimitación; el revestimiento de las paredes de las pistas de squash del Polideportivo Cabanyal-Canyamelar; la mejora de los espacios destinados al tenis de mesa en el Velódromo Luis Puig; la puesta a punto de la zona ajardinada del Meeting Point; y la creación de una tercera pista de voleibol en el Polideportivo Cabanyal-Canyamelar, una infraestructura que permanecerá para el uso habitual de deportistas y clubes de la ciudad.

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Los Gay Games son un evento internacional que combina deporte, cultura y comunidad. Nacieron con un claro objetivo hace casi medio siglo: celebrar la diversidad y la visibilidad de las identidades LGTBIAQ+ junto a todas las personas aliadas. Sin barreras y con el objetivo de participar, compartir y disfrutar.