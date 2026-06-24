El detenido por violación en la noche de San Juan es menor de edad

El dispositivo especial de la Policía Nacional en las playas del Cabanyal y la Malva-rosa con motivo de la celebración de la noche de San Juan se saldó con cuarenta personas detenidas. De ellas, un menor de edad fue detenido por agresión sexual a una mujer con acceso carnal. La víctima, mayor de edad, manifestó su intención de denunciar a lo largo del día de hoy. Además, los agentes practicaron otras dos detenciones relacionadas con violencia de género.

En el balance policial también aparecen cuatro detenciones por participar en una reyerta en las inmediaciones de un local de ocio nocturno con el uso de objetos peligrosos –en total se registraron 9 reyertas, según ha informado la Policía Local–. Otro de los detenidos fue sorprendido in fraganti cometiendo el robo en el interior de un vehículo y causó lesiones a una agente de la Policía Nacional cuando fue arrestado por los hechos referidos. Y los agentes practicaron ocho detenciones más por cuestiones relativas a la salud pública.

Por su parte, la Policía Local registró 18 agresiones, 21 servicios humanitarios por consumo de alcohol, 20 servicios humanitarios por enfermedad, 4 agresiones sexuales, 8 violencia de género, 5 conducciones bajo efectos del alcohol. Y la Cruz Roja atendió a atendió a 41 personas por intoxicaciones, 27 por quemaduras, 36 por traumatismo y 10 por lipotimia.

Durante el dispositivo policial, que comenzó a las seis de la tarde del día 23 de junio, y que ha finalizado en la mañana de hoy, miércoles 24, se identificó además a 927 personas y se levantaron 225 actas por posesión de droga, armas y otras infracciones administrativas. En el dispositivo participaron efectivos de todas las Brigadas de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Seguridad Ciudadana, Policía Científica, Policía Judicial, Extranjería y Fronteras, Información o Unidad de Intervención Policial -U.I.P.-.

ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016 El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica. En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

5.000 personas menos

Según ha informado el Ayuntamiento, las playas de València reunieron anoche a 75.000 personas en las playas de la ciudad, 5.000 menos que en 2025. Los arenales se han abierto al baño esta mañana completamente limpios después de que los servicios de limpieza hayan recogido . El operativo extraordinario de limpieza ha recogido unas 58 toneladas, dos menos que el año anterior.

La limpieza de la arena ha comenzado a las 4:00 horas de la madrugada del 24 de junio, con el objetivo de que las playas estuvieran completamente limpias hacia las 8:30 horas. El concejal de Limpieza, Carlos Mundina, ha explicado que "el dispositivo continuará durante los días posteriores con refuerzos de personal". Dicho operativo comenzó a funcionar el martes y se prolongará hasta el viernes 26, principalmente en el litoral norte de la ciudad, en las playas del Cabanyal y la Malva-rosa.

Balance en Gandia y Sagunt

La noche de San Juan en Gandia se ha saldado con 215 personas identificadas, se han realizado 37 actas por tenencia o consumo de droga y un acta por armas. Por su parte, en Sagunt se ha identificado a 34 personas y se han levantado 2 actas por tenencia consumo de droga.