La noche de San Juan se salda con 40 detenidos en València, uno de ellos por violación

El dispositivo especial de la Policía Nacional en las playas del Cabanyal y la Malva-rosa con motivo de la celebración de la noche de San Juan termina con un total de cuarenta personas detenidas. De ellas, una ha sido por cometer una violación con penetración, y dos por violencia de género. Además se ha identificado a 927 personas y levantado 225 actas.

El dispositivo ha tenido como objetivo principal propiciar que la ciudadanía disfrutara de las mencionadas zonas y para ello se ha potenciado la prevención y el mantenimiento de la seguridad ciudadana, tal como afirma la Policía Nacional en un comunicado. Durante el dispositivo, que comenzó a las seis de la tarde del día 23 de junio, y que ha finalizado en lamañana de hoy, miércoles 24, se han efectuado 40 detenciones. Éstas han sido por diversos motivos, entre los que destacan el tráfico de drogas, riña tumultuaria, robo en el interior de un vehículo y atentado a agente de la autoridad. Además, se ha identificado a 927 personas y se han realizado 225 actas por posesión de droga, armas y otras infracciones administrativas.

Redacción Levante-EMV

Cuatro de los detenidos lo fueron por participar en una reyerta en las inmediaciones de un local de ocio nocturno con el uso de objetos peligrosos. Otro de los detenidos fue sorprendido in fraganti cometiendo el robo en el interior de un vehículo y causó lesiones a una agente de la Policía Nacional cuando fue arrestado por los hechos referidos.

Una detención por violación

Según confirma la Policía Nacional, una de las detenciones ha sido por violación con penetración y dos han tenido que ver con violencia de género. Mientras que ocho de las detenciones han sido por cuestiones relativas a la salud pública.

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Los efectivos policiales que han formado parte del dispositivo son miembros detodas las Brigadas de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Seguridad Ciudadana, Policía Científica, Policía Judicial, Extranjería y Fronteras, Información, la Unidad de Intervención Policial -U.I.P.-, el grupo de motos de la Unidad de Prevención y Reacción, el Servicio de Medios Aéreos, las Unidades Especiales de Caballería y Guías caninos, Grupo de Respuesta Inmediata a la Criminalidad -G.R.I.C.- y la Oficina de Denuncias y Atención a la Mujer. Asimismo se ha contado con la participación de agentes del Grupo Operativo de Respuesta -G.O.R- y del Grupo de Investigación de la Comisaría de distrito de Marítimo.

Asistencias sanitarias

Según informa el Ayuntamiento, la asistencia sanitaria en las playas valencianas ha sido de 75.000 personas en las playas de la ciudad de Valencia. Cruz Roja atendió a 41 personas por intoxicaciones, 27 por quemaduras, 36 por traumatismo y 10 por lipotimia. Ha sido necesario desplazar a 6 personas a centros hospitalarios debido a traumatismos y una por quemaduras.

Con respecto a los residuos, este año se han recogido 58 toneladas de residuos, dos menos q en 2025.

Balance en Gandia y Sagunt

La noche de San Juan en Gandia se ha saldado con 215 personas identificadas, se han realizado 37 actas por tenencia o consumo de droga y un acta por armas. Por su parte, en Sagunt se ha identificado a 34 personas y se han levantado 2 actas por tenencia consumo de droga.