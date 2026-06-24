Playas
La Policía Local detiene a una persona e identifica a varias más mientras bebían y se drogaban en un chiringuito de la Malva-rosa
El arrestado tenía una orden de búsqueda y captura activa, motivo por el que fue conducido a dependencias policiales
Europa Press
La Policía Local de València ha detenido a una persona y ha identificado a varias más mientras bebían y se drogaban en la zona de un chiringuito de la playa de la Malva-rosa, según han confirmado fuentes policiales.
Los hechos se han registrado hacia las 15.30 horas de este miércoles, bastantes horas después de que la playa fuera desalojada para proceder a las labores de limpieza una vez finalizada la celebración de la noche de San Juan.
En concreto, ha ocurrido en la zona del chiringuito número 10, donde se encontraban varias personas ebrias y algunas de ellas drogándose. Hasta el lugar se han desplazado varios agentes de la Policía Local que las han identificado para levantarles actas por consumo de drogas. Finalmente, uno de ellos ha sido también detenido por los efectivos policiales por tener una reclamación pendiente.
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