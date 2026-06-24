Suben las intervenciones policiales en San Juan en las playas de València: el doble de detenidos que el año pasado

Veintiún detenidos más, 291 personas identificadas más y 89 actas más respecto al año pasado. La noche de San Juan de este 2026 advierte de un aumento generalizado de las intervenciones policiales en las playas de la Malva-rosa y el Cabanyal.

Además, este 2026 se ha registrado una violación con penetración, tal como ha confirmado la Policía Nacional, mientras que el pasado año la noche transcurrió sin ningún incidente relacionado con violencia sexual.

El año pasado València celebró un San Juan sin incidentes destacables. Se registraron 19 detenciones, 636 identificaciones y 136 actas, 123 de las cuales fueron por tenencia o consumo de drogas y 13 por armas. Este año algunos de estos datos se han duplicado, como son las 40 detenciones practicadas (21 más que el año pasado), y otros han aumentado significativamente, como el número de personas identificadas, que sube en 291 hasta las 927 identificaciones este año, o las actas policiales, con 225, 89 más que en 2025.

Cuarenta detenidos, uno por violación

El dispositivo especial de la Policía Nacional en las playas del Cabanyal y la Malva-rosa con motivo de la celebración de la noche de San Juan termina con un total de cuarenta personas detenidas. De ellas, una ha sido por cometer una violación con penetración, y dos por violencia de género.

El resto han sido por diversos motivos, entre los que destacan el tráfico de drogas, riña tumultuaria, robo en el interior de un vehículo y atentado a agente de la autoridad.

Redacción Levante-EMV

Cuatro de los detenidos lo fueron por participar en una reyerta en las inmediaciones de un local de ocio nocturno con el uso de objetos peligrosos. Otro de los detenidos fue sorprendido in fraganti cometiendo el robo en el interior de un vehículo y causó lesiones a una agente de la Policía Nacional cuando fue arrestado por los hechos referidos. Ocho de las detenciones han sido por cuestiones relativas a la salud pública.

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Con respecto a los residuos, este año se han recogido 58 toneladas, que suponen dos menos que en 2025.

Dispositivo de limpieza en las playas valencianas tras la noche de San Juan / Francisco Calabuig

Balance en Gandia y Sagunt

La tendencia al alza, sin embargo, se ha producido solo en las playas del Cap i casal. En Gandia el año pasado hubo un detenido, este año ninguno, y las actas descendieron de 44 este 2026 a 38 en 2025. Sagunt ha repetido la cifra de 2 actas por tenencia o consumo de drogas, en cambio aquí se ha identificado a 11 personas más que en la misma noche del año pasado.

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La noche de San Juan en Gandia se ha saldado con 215 personas identificadas, se han realizado 37 actas por tenencia o consumo de droga y un acta por armas. Por su parte, en Sagunt se ha identificado a 34 personas y se han levantado 2 actas por tenencia consumo de droga.