Economía
Supermercados abiertos hoy 24 de junio, festivo de San Juan, en València: horarios y cuáles abren
Algunas grandes cadenas de supermercados cierran hoy en este festivo de la Comunitat Valenciana
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Hoy miércoles 24 de junio como festivo por ser el día de San Juan en toda la Comunitat, trae la misma pregunta de cada día no laborable en València, ¿que supermercados abren y cúales cierran? Te dejamos una lista del horario previsto de diferentes establecimientos:
Abiertos
- Carrefour Campanar: abierto de 10:00 a 22:00
- Carrefour El Saler: abierto de 10:00 a 22:00
- Carrefour Arena: abierto de 11:00 a 21:00
- Supermercados Charter: abiertos con normalidad con horario de festivo, en cada establecimiento con su propio horario
- Carrefour Express: abiertos de 7:00 a 1:00 (sujetos a cambios)
- Supermercaos Lidl: abiertos de 9:00 a 22:00
- Supermercados Aldi: abiertos de 9:00 a 22:00
- Supermercados Día: abiertos en horario festivo, de 9:30 a 15:00
Cerrados
- Mercadona: exclusivamente se abren tiendas de Mercadona en Cullera, Gandia y Canet d'en Berenguer con horario especial en cada una. Pero las demás permanecen cerradas el 24 de junio.
- Consum: toda su red de supermercados, e incluso los integrados, permanece cerrada durante el 24 de junio.
Algunos supermercados integrados abren en Centros Comerciales de València este 24 de junio, con un horario reducido de 11:00 a 21:00 horas, debido a la regulación de Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT). Entre los que se encuentran los siguientes:
- Centro Comercial El Saler
- Centro Comercial Aqua Multiespacio
- Centro Comercial Arena Multiespacio
- Nuevo Centro
- Centro Comercial Campanar
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