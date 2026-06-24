Vuelve la normalidad en tiempo récord a las playas de València tras la noche de San Juan

Las playas de Valencia han recuperado la normalidad en tiempo récord tras una multitudinaria noche de San Juan que congregó a más de 75.000 personas en el litoral de la ciudad. El masivo flujo de ciudadanos requirió un intenso despliegue de Cruz Roja, cuyos efectivos sanitarios atendieron a un total de 114 personas durante la festividad.

La mayor parte de las asistencias se debieron a intoxicaciones, que afectaron a 41 personas, seguidas de cerca por los traumatismos con 36 afectados. Asimismo, los sanitarios tuvieron que asistir a 27 personas por quemaduras y a otras 10 personas aquejadas de lipotimias.

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La gravedad de algunos cuadros clínicos obligó al traslado de 6 personas a diferentes centros hospitalarios. Entre los evacuados se encuentran 3 personas que presentaban traumatismos y una persona herida por quemaduras. Tras el balance sanitario y la retirada de la multitud, los servicios de limpieza consiguieron dejar los arenales listos para su uso en un plazo mínimo.