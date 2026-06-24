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Vuelve la normalidad en tiempo récord a las playas de València tras la noche de San Juan

Cruz Roja desplegó un dispositivo especial con 114 efectivos durante la festividad

Dispositivo de limpieza en las playas valencianas tras la noche de San Juan

Dispositivo de limpieza en las playas valencianas tras la noche de San Juan

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Dispositivo de limpieza en las playas valencianas tras la noche de San Juan / Francisco Calabuig

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Redacción Levante-EMV

València

Las playas de Valencia han recuperado la normalidad en tiempo récord tras una multitudinaria noche de San Juan que congregó a más de 75.000 personas en el litoral de la ciudad. El masivo flujo de ciudadanos requirió un intenso despliegue de Cruz Roja, cuyos efectivos sanitarios atendieron a un total de 114 personas durante la festividad.

La mayor parte de las asistencias se debieron a intoxicaciones, que afectaron a 41 personas, seguidas de cerca por los traumatismos con 36 afectados. Asimismo, los sanitarios tuvieron que asistir a 27 personas por quemaduras y a otras 10 personas aquejadas de lipotimias.

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La gravedad de algunos cuadros clínicos obligó al traslado de 6 personas a diferentes centros hospitalarios. Entre los evacuados se encuentran 3 personas que presentaban traumatismos y una persona herida por quemaduras. Tras el balance sanitario y la retirada de la multitud, los servicios de limpieza consiguieron dejar los arenales listos para su uso en un plazo mínimo.

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