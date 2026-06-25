Pilar Bernabé y la oposición municipal no acudirán a la apertura de los Gay Games en solidaridad con el colectivo LGTBI+

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, no acudirá a la inauguración de los Gay Games del próximo sábado en solidaridad con el colectivo LGTBI+ de València, que ha dado la espalda en bloque a este evento internacional en protesta por las políticas desarrolladas tanto por el Ayuntamiento de València como, principalmente, por la Generalitat Valenciana. Tampoco los grupos municipales de la oposición -PSPV y Compromís- acudirán al acto por el mismo motivo. Está por ver si lo harán los máximos representantes institucionales del PP, el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Catalá, ambos del PP y en el segundo caso, principal organizadora al frente del Ayuntamiento de València.

En condiciones normales, Pilar Bernabé debería estar en la apertura de los juegos más diversos e inclusivos del panorama internacional. Ella fue, siendo concejala de Deportes del Ayuntamiento de València en el anterior mandato, y conjuntamente con los clubs deportivos, quien consiguió que esos juegos se celebraran en la ciudad, con lo que eso supone de visibilidad para la misma, de reivindicación de derechos y también de ingresos económicos: más de 10.000 participantes, 40.000 visitantes y más de 100 millones de ingresos para la ciudad.

Pero el cambio de gobierno y el desarrollo de los acontecimientos ha cambiado las cosas. Los principales clubs deportivos gays de València -Samarucs, Dracs y Chrysalis- anunciaron su boicot al evento al haber sido excluidos del comité organizador por el actual gobierno del PP y Vox y por su rechazo a las políticas del Consell, especialmente por la Ley Trans. También Lambda, principal entidad LGTBI+ de la ciudad, ha seguido esos pasos. Y ahora lo han manifestado específicamente los grupos políticos de izquierdas y la propia Bernabé, que ha declinado asistir a un evento que ella misma propició. "No vamos a ir a unos juegos donde se ha dado la espalda a los colectivos LGTBi de la ciudad, gracias al trabajo de los cuales se trajeron estos juegos a València", han resumido fuentes próximas a la delegada del Gobierno.

Argumentario socialista

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha abundado en esos argumentos y ha dirigido una carta a los organizadores del evento declinando la invitación y explicando sus motivos. "Fuimos parte del Gobierno progresista que trabajó, junto al colectivo, para traer los Gay Games a València. No fue una decisión casual meramente turística, fue una apuesta política consciente, construida junto al colectivo LGTBI+, con la convicción de que unos Gay Games en València debían ser también una declaración de avance en derechos, en particular en el derecho a practicar deporte con plena libertad e identidad, sin discriminación y sin invisibilización", recuerda Sanjuan en su misiva.

A su juicio, "quienes celebran ahora los Gay Games son los mismos que con una mano recortan derechos del colectivo y han vaciado de contenido la Ley Trans autonómica, y con la otra mano aparecen en el palco de un evento internacional". "Eso tiene un nombre: pinkwashing. Y nosotros no queremos ser parte de ese escaparate", precisa.

Para finalizar, Sanjuan quiere dejar claro que su "ausencia no es indiferencia hacia los Gay Games ni hacia quienes los hacen posible. Es coherencia, porque para nosotros este evento siempre fue un instrumento de transformación social, no una foto". "Seguiremos trabajando junto al colectivo LGTBI+ para recuperar los derechos que se están perdiendo y para que València vuelva a ser una ciudad avanzada, no que retrocede", concluye.

Desde Compromís, por su parte, han explicado que no irán a la apertura de los juegos el próximo sábado "en protesta por el desprecio del Gobierno municipal a los clubes deportivos históricos LGTBI+, a las entidades que luchan por la defensa de los derechos y también por el boicot del Gobierno municipal a la manifestación del Orgullo".

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Por parte de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento, este último al frente del comité organizador de los juegos, no hay confirmación de asistencia de sus máximos representantes. Del lado del presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, se ha asegurado que por el momento no está en su agenda; y desde el Ayuntamiento de València se cuenta con la asistencia de la alcaldesa, María José Catalá, aunque sin confirmación oficial.