Comienzan las obras del polideportivo de Orriols con la decepción de los vecinos: "tres años cerrado para hacer remiendos y no una reforma integral"

Tras dos años clausurado por presentar un estado "lamentable", el polideportivo del barrio valenciano de Orriols por fin tiene a los albañiles trabajando en él. Las obras de rehabilitación de las instalaciones han comenzado esta semana y cuentan con un presupuesto de un millón de euros y está previsto que en nueve meses estén terminadas y el centro abra de nuevo sus puertas.

La intervención en el conjunto incluye la renovación de la cubierta de la piscina, que se encontraba en un estado "muy deficiente, hasta el punto que se voló una parte y corresponde cambiarla entera" ha señalado la alcaldesa de València María José Catalá en su visita a las obras, así como mejorar toda la climatización, la renovación de los vestuarios y la intervención en las piscinas del complejo.

Catalá ha insistido en el estado "muy lamentable" del polideportivo y lo acahaca a que la instalación deportiva llevaba con la concesión caducada desde el año 2015, "lo que quiere decir que desde ese año y hasta el 2023 no se había hecho ningún mantenimiento", por lo que la degradación del emplazamiento se había agravado. "No es algo excepcional- ha esgrimido la alcaldesa- nos ha pasado en todas las instalaciones deportivas. Era difícil encontrar una que estuviera en buenas condiciones".

"Somos conscientes de que este polideportivo es muy importante para los vecinos de Orriols", reconocía Catalá. Llevan tiempo asegurándolo desde las asociaciones vecinales, como Orriols en Lucha, quienes lamentan que, aunque se cumplan los plazos de ejecución de este plan, las instalaciones habrán permanecido tres años clausuradas. "Si ya tenemos poca equipación en el barrio, si nos cierras el polideportivo, nos haces polvo", aseguró la portavoz de la plataforma vecinal, Mari Carmen Tarín, a este periódico.

Los residentes ven con cierta decepción el inicio de las obras porque al final "lo que van a hacer son cositas puntuales, reparaciones pero no una reforma integral" como aseguran que se les prometió hace unos años. De hecho, explica Tarín, cuando se clausuraron las instalaciones en 2024, desde Orriols en lucha se les propuso que la rehabilitación se hiciese por fases para que no estuviesen cerradas por completo, "nos dijeron que no que iba a ser una renovación integral, pero al final son remiendos que mantendrán cerrado el polideportivo tres años, en el mejor de los casos", se lamenta.

Además, recuerda la portavoz vecinal, que en su momento les aseguraron que los vestuarios no podían estar en la zona en la que se encuentran y que se iban a cambiar de ubicación "pues al final parece que sí pueden estar en el sitio original, los van a reformar pero no a moverlos".

Inversión de cinco millones en el barrio

Durante la visita a la zona la alcaldesa ha hecho un repaso de las inversiones que se han hecho o se prevén hacer en la zona y que suman un montante de unos cinco millones de euros. La renovación del alumbrado, dos intervenciones en parques y jardines, los cambios en la piscina, el proyecto de la nueva biblioteca municipal para la que se pretende rehabilitar el conjunto de las Alquerías d'Albors en las que se encuentra, que por cierto sigue sin conexión wifi casi cinco meses después de que los vecinos pidieran que se volviese a implantar el servicio, y otro novedoso plan que contempla la creación de una IDE (Instalaciones Deportivas Elementales) que tiene como objetivo complementar las actuales.

Estas instalaciones elementales "también es una equipación que llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo", comenta Tarín, pero el escepticismo que se ha asentado entre los vecinos les lleva a mantenerse muy cautos ante "estos anuncios que se hacen pero que no se pueden prometer".

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"También nos dijeron en el año 23 que tendríamos Servicios Sociales exclusivos y seguimos esperando, así como la rehabilitación de la plaza de Esteban Dolz del Castellar y la renaturalización del eje de las calles de Padre Viñas, San Juan Bosco y Daroca" donde se iban a plantar 130 árboles que aliviría una zona "que es completo hormigón" en épocas de mucho calor y pacificaría el entorno y que sin embargo, tres años más tarde, sigue sin rastro de la arboleda.