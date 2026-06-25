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Las líneas de autobús que EMT València reforzará ante los cortes del metro a la playa

Las líneas 5 y 7 del metro de València estarán cortadas hasta el 30 de agosto por obras, afectando a Aragó, Amistat, Aiora y Marítim

La línea 32 será una de las reforzadas ante los cortes del metro

La línea 32 será una de las reforzadas ante los cortes del metro / Levante-EMV

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F. Pascual

València

Por segundo año consecutivo, las líneas 5 y 7 del metro de València, que tienen como destino la zona de la playa, permanecerán cortadas durante el verano por las obras de rehabilitación y renovación del túnel que conecta Alameda y Marítim. En concreto, las estaciones que permanecerán fuera de servicio desde este mismo jueves y hasta el próximo 30 de agosto, serán las de Aragó, Amistat, Aiora y Marítim.

En una época del año en la que estas líneas registran una demanda más intensa por los desplazamientos de los vecinos de la ciudad hasta los arenales para aliviar las olas de calor, mantener cerrados estos trayectos supone un verdadero problema de movilidad. Para tratar de paliar los efectos de este cierre por obras, el Ayuntamiento de València ha anunciado que reforzará algunas de las líneas de la EMT que tienen como destino u origen los barrios del Marítim.

En total son seis las líneas de autobús las que verán reforzada su frecuencia de paso, dos de ellas de forma "más significativa para cubrir la mayor demanda de desplazamientos" explican desde la web de la Empresa Municipal de Transportes.

Líneas de bus que se reforzarán para ir a la playa

Los autobuses que verán intensificada su frecuencia de paso son:

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  • El 31: La Patacona / La Malva-rosa - Est. J. Sorolla: sumará dos autobuses más
  • El 32: Passeig Marítim - Pl. de l'Ajuntament: perará con autobuses articulados y un autobús adicional en días laborables y festivos y con dos autobuses todos los sábado
  • El 81: Estació del Nord - Blasco Ibáñez: dispondrá de un autobús adicional los sábados en horario nocturno
  • El 92: La Malva-rosa - Campanar: sumará un autobús adicional en días laborables y sábados, un autobús que se añadirá al refuerzo que se introdujo el verano pasado, que consiste en incluir 3 autobuses en sábado y 5 en festivos. Además, todos los autobuses de la línea serán articulados.
  • El 93: Av. del Cid - Passeig Marítim: mantendrá el refuerzo del verano anterior con un autobús más en festivos y dos en laborables

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