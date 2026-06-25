María José Catalá asistirá a la inauguración de los Gay Games de València

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado que asistirá el próximo sábado a la inauguración de los Gay Games, un evento de carácter internacional en el que ya se han inscrito más de 10.000 deportistas de más de ochenta países. Lo ha confirmado después de que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y futura candidata socialista a la alcaldía, Pilar Bernabé, haya declinado la invitación en solidaridad, precisamente, con el colectivo LGTBI+ de València, que ha boicoteado los juegos tras quedar excluidos del comité organizador y en protesta por la Ley Trans del Consell.

Catalá ha aprovechado su visita a las obras del polideportivo de Orriols para confirmar su asistencia al acto, que se celebrará este sábado por la tarde en el Estadi Ciutat de València. La alcaldesa ha recordado que la de este año será la edición más exitosa de los últimos tiempos en personas inscritas y países participantes, gracias a "un trabajo laborioso de preparación hasta llegar aquí". "Me gustaría que se disfrutaran unos Gay Games a la altura de la ciudad que los acoge. Yo creo que València es diversa, València es alegría, València es ilusión, València es deporte, y me gustaría que la imagen de València fuera la de una ciudad diversa y feliz en la que se practica el deporte y que sabe unirse en las cuestiones que no necesitan discrepancias, sino que necesitan unidad".

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Lo mismo que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, también han anunciado que no acudirán a la inauguración de los Gay Games, los grupos municipales de la oposición, Compromís y PSPV. Para los socialistas, no se puede tolerar la política del PP respecto a los colectivos LGTBI+, que por un lado recortan derechos, como con la Ley Trans, y les aparta de la organización de los juegos, y por otro comparece en el palco de la inauguración "para hacerse la foto". A su juicio, esto es "pinkwashing" y no van a participar de ello.