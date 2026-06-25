Las playas de la Malva-rosa y del Cabanyal serán los puntos oficiales para ver el eclipse total solar en València

La ciudad de València será una desde las que se podrá observar el eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Ante tal acontecimiento, será el primer eclipse total visible desde la Comunitat Valenciana en más de un siglo y que demás, no volverá a repetirse hasta el siglo XXII, concretamente en el año 2180, la ciudad ha preparado un dispositivo especial en previsión del elevado número de desplazamientos y de concentración de personas que se producirá para ser testigos del fenómeno astronómico.

Para establecer la operativa, la Junta Local de Protección Civil ha mantenido una reunión en la que se ha impulsado un protocolo de actuación municipal que prevé la coordinación de Policía Local de València, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, EMT, Movilidad, servicios de Playas, recursos sanitarios, drones, salvamento acuático, baños de refuerzo, paneles informativos, limpieza y Punto Violeta ante la elevada afluencia de personas que se espera en el entorno del Punto Oficial de Observación, que podría llegar, según las previsiones iniciales, a unas 10.000 entre vecinos, vecinas y personas visitantes llegadas desde otros municipios. El Ayuntamiento ha designado las playas de la Malvarrosa y del Cabanyal, en una franja litoral de unos 850 metros, como Punto Oficial de Observación, entre la calle Séquia de la Cadena y la posta Cabanyal número 3.

A qué hora será el eclipse de sol en València

Dado que el eclipse se producirá a última hora de la tarde, la posición del sol será muy baja sobre el horizonte. Según las previsiones astronómicas, la fase parcial del fenómeno comenzará a partir de las 19.30 horas, aproximadamente. El momento de oscuridad total en el término de València se producirá entre las 20:30 y las 20:33 horas, más exactamente a las 20:31h, y tendrá una duración aproximada de un minuto (entre 30 y 60 segundos). El fin del eclipse coincidirá con el anochecer, hacia las 21:24 horas.

En función de estos datos, ha explicado el concejal de Bomberos y Protección Civil Juan Carlos Caballero, el dispositivo preventivo del Ayuntamiento en el Punto Oficial de Observación comenzará a partir de las 17:00 horas, y se extenderá hacia las 23:00 horas. El fenómeno provocará en ese momento una oscuridad súbita, con el sol a solo 3 o 4 grados sobre el horizonte, y el momento más sensible será a las 20:31 horas.

Líneas de metro cerradas

El operativo municipal incluye el refuerzo del transporte público en las zonas costeras. La EMT reforzará las líneas hacia la zona de playa, con especial atención a la Malvarrosa, el Cabanyal y la zona sur. Además, se programarán las últimas salidas desde la playa en torno a las 00:00 horas. Hay que tener en cuenta, ha recordado Juan Carlos Caballero, que a causa de las obras de FGV, Ferrocarrils de la Generalitat, entre las estaciones de Aragón y Marítim, la línea subterránea permanecerá cerrada ese día; por lo que el tranvía será el único servicio ferroviario disponible en el área de playa.

Ese mismo día se constituirá el CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal) para reforzar la coordinación municipal y hacer seguimiento de la jornada, ha anunciado Caballero. En cuanto a la presencia policial, habrá unos 60 efectivos simultáneos de Policía Local en toda la ciudad: 33 en Playa Norte, 20 en Playa Sur y 8 en accesos y otros puntos.

Imprescindible usar gafas homologadas

Desde el Ayuntamiento se elaborará un listado de recomendaciones a la ciudadanía para que puedan seguir el fenómeno con toda seguridad. El concejal de Protección Civil ha destacado la importancia especial de utilizar, únicamente, gafas homologadas para contemplar el eclipse, dado que la observación directa del sol o a través de elementos no adecuados (como cristales ahumados o similares) puede producir serias lesiones oculares. “Lo que recomendamos a la ciudadanía es que sigan todas las indicaciones por parte de los organismos oficiales: que no se mire directamente al eclipse, sino con elementos de protección como son las gafas homologadas”.

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Caballero ha anunciado la próxima difusión de una campaña informativa “para que la población que pueda ver el eclipse desde nuestra ciudad sepa cómo poder vivirlo y en qué condiciones, y lo haga con toda la seguridad y la prevención”.