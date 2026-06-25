El secretario del ayuntamiento certifica que la plaza de Visit para un exempleado del consorcio 2007 era ilegal

Un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento de València ha certificado que la plaza asignada en Visit València a un extrabajador del Consorcio València 2007 tras su disolución se hizo de forma ilegal. Se trata de la única plaza de la que se responsabilizó la alcaldesa de València, María José Catalá, cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación por el presunto "enchufismo" de hasta siete personas en distintos organismos municipales y en la Autoridad Portuaria de València. De hecho, fue la propia alcaldesa la que pidió un informe de la Secretaría General que corroborara sus apreciaciones.

Pues bien, ahora ese informe, fechado el 5 de mayo y que no ha visto la luz pública hasta ahora, es tajante: el extrabajador del Consorcio ya había perdido la condición de empleado público cuando fue contratado en Visit València, requisito imprescindible de la convocatoria.

Según el informe, el Consorcio le comunicó su despido el 16 de octubre de 2024, con efectos desde el 25 de octubre, el mismo día en que se celebraba el examen del proceso selectivo de Visit. El contrato, sin embargo, no se formalizó hasta el 21 de noviembre, cuando el aspirante ya no cumplía el requisito que exigían las bases de mantener la condición de empleado público hasta el momento de la firma. El secretario general, José Antonio Martínez Beltrán, certifica: la situación «contradice las bases de la convocatoria de un modo innegable», y concluye que tal contratación «debe reputarse nula».

Catalá había señalado en su día que “en lo que compete al Ayuntamiento de València estamos hablando de una persona, un empleado público que trabajaba en el Consorcio Valencia 2007, auxiliar administrativo y que accedió a través de un concurso-oposición totalmente transparente a una plaza en la fundación Visit Valencia”. Es más, aseguró que nunca se había presentado ningún recurso ni reclamación al respecto.

Para Compromís, esto demuestra que sus denuncias en este sentido tenían razón, concretamente las expuestas por el concejal Ferran Puchades. "Catalá vendió como modelo de legalidad precisamente el caso que ahora su propio secretario le desmonta", señala Puchades. "Cada vez que la alcaldesa ha intentado defender este proceso, ha aparecido una nueva irregularidad que la contradice", afirma.

Investigación de la Fiscalía

La plaza de Visit València es una de las siete que investiga la Fiscalía Anticorrupción desde que la coalición valencianista denunciara, el pasado febrero, a la alcaldesa Catalá, a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, y a las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet, por presunta prevaricación y tráfico de influencias. A la denuncia se sumó después el concejal José Marí Olano, a raíz de los audios en los que ofrecía plazas a extrabajadores del Consorcio. Compromís sostiene que las convocatorias que investiga la Fiscalía bajo el paraguas del 'Caso Enchufismo' forman parte de una trama coordinada para recolocar personal del Consorcio en el momento de su liquidación.

Las otras dos plazas, en la Autoridad Portuaria, ya tienen causa judicial abierta: el juicio por una de las adjudicatarias se celebró el 19 de mayo en el Juzgado de lo Social número 8 de València, donde el extitular de Recursos Humanos del Puerto declaró que fue la propia presidenta Chao quien le facilitó las bases de los procesos, recuerda Compromís. "Tres organismos lanzaron convocatorias prácticamente idénticas en las mismas fechas, con requisitos tan concretos que solo encajaban con determinadas personas", añade Puchades. "Y un notario -a petición de otros trabajadores del Consorcio que fueron al paro- dejó constancia, antes de que se resolvieran los concursos, de quién los ganaría."

Para Compromís per València, "lo que pone de manifiesto el informe del secretario no es un error, sino la confirmación documental de la primera pieza de un engranaje que la Fiscalía investiga pieza por pieza". "Mientras unos trabajadores salían a la calle, a otros ya les tenían resuelto el futuro", resume Puchades. "Hoy sabemos, por boca del propio secretario del Ayuntamiento, que al menos una de estas contrataciones nunca debió haberse firmado."

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Compromís ha anunciado que ha ampliado la denuncia ante Fiscalía con el informe del secretario municipal.