Obras en Metrovalencia: líneas afectadas y rutas alternativas para ir a la playa

Las obras de renovación de Metrovalencia afectarán a diferentes tramos de sus líneas de metro comenzando hoy, 25 de junio, y hasta el 30 de agosto, para comenzar la circulación con normalidad el 1 de septiembre de 2026.

Líneas afectadas por las obras de Metrovalencia

La circulación será interrumpida entre las estaciones de Alameda y Marítim de las Líneas 5 y 7 debido a las obras de renovación de su túnel, afectando a las siguientes estaciones: Aragó, Amistat-Casa de Salud, Ayora y Marítim-Serrería. Alameda se convierte así en inicio y final temporal de trayecto para la Línea 5 y la Línea 7, pero Marítim seguirá funcionando como acceso al tranvía para la Línea 6 (hacia Tossal del Rei) y Línea 8 (hacia Neptú). Aunque las Líneas 5 y 7 se vean afectadas en su recorrido completo, las Líneas 3 y 9 llegarán hasta Alameda, su final de trayecto, sin problema alguno.

Para los tramos que normalmente alcanzan la esperada playa y que se verán interrumpidos este verano, la Generalitat recomienda emplear las vías tranviarias con conexión con otras Líneas de metro como la 3 y la 9 en Benimaclet y la 1 y 2 en Empalme. Así como otros servicios de transporte público urbano como los autobuses. Es así que la EMT reforzará este verano sus líneas 4, 31, 32, 81, 92 y 93 para compensar la suspensión de circulación en el tramo Alameda-Marítim.

Por otro lado, durante el mismo período de verano también cortarán el tramo entre Masies y Bétera de la Línea 1, por las obras en este caso de la A-7, para el que se facilitará un servicio alternativo de autobús para garantizar los desplazamientos y que conectará las paradas de Bétera, Horta Vella y Masies.