València, elegida por Turespaña para presentar en el mercado americano su modelo de turismo sostenible

València ha presentado en Los Ángeles su modelo de turismo sostenible en el marco del foro internacional Spain Talks: Caring for the future, organizado por Turespaña para acercar al mercado estadounidense las mejores prácticas españolas en materia de sostenibilidad turística. La presidenta de la Fundación Visit València y concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha expuesto la estrategia que ha convertido a la ciudad de València en un referente en la búsqueda de la neutralidad climática, en inteligencia turística y accesibilidad, ante representantes de destinos, empresas y medios de comunicación de Estados Unidos.

“Que València sea una de las ciudades que España lleva a Estados Unidos para hablar de turismo sostenible es un reconocimiento al trabajo riguroso de estos años”, ha apuntado Llobet antes de su intervención en la mesa redonda Sustainable Destinations: From strategy to Action. La periodista de Los Angeles Times Patt Morrison ha sido la encargada de moderar esta charla, en la que también han participado el director de Turismo Sostenible de Park City Chamber & Visitors Bureau, Morgan Mingle; la vicepresidenta de Sostenibilidad, ESG e Infraestructuras de Transporte de Cumming Group y presidenta del US Green Building Council California, Christine E. Marez; y la vicepresidenta de Comunicación de Santa Monica Travel & Tourism, Lauren Salisbury.

Durante su intervención, Llobet ha contado las principales líneas de trabajo de València en sostenibilidad, entre las que ha destacado la gestión de la ciudad como Capital Verde Europea 2024 y la aprobación de un Plan Estratégico de Turismo 2025-28 con más de 50 medidas, orientado especialmente a la sostenibilidad. “En estos últimos años hemos defendido un modelo basado en el equilibrio entre la actividad turística y la calidad de vida de los residentes, una estrategia que sitúa al ciudadano en el centro de la toma de decisiones”, ha señalado.

En este sentido, ha destacado iniciativas como la regulación de las viviendas turísticas, el refuerzo de las inspecciones contra los alojamientos ilegales o la colaboración con el sector de los guías turísticos para impulsar un decálogo de buenas prácticas y favorecer una experiencia más respetuosa.

Un instante de la jornada. / ED

Prioridad a la inteligencia turística y accesibilidad

Llobet también ha explicado cómo la ciudad utiliza la inteligencia turística para anticipar retos y gestionar de forma más eficiente los flujos de visitantes. Gracias al fortalecimiento de su sistema de inteligencia turística, FOCUS, y a herramientas como la Plataforma Inteligente de Destino (PID), la ciudad está avanzando en el análisis de los patrones de movilidad y comportamiento turístico, para poder distribuir mejor los visitantes, reducir la presión en espacios sensibles y avanzar hacia una gestión que mantenga el equilibrio del destino.

En materia ambiental, Llobet ha presentado el impulso de rutas climáticamente confortables y rutas verdes, la estrategia de gestión de cruceros o la protección de espacios naturales como la Albufera. Asimismo, ha puesto en valor iniciativas como la reciente incorporación de la ciudad de València a la Red Internacional de Observatorios de Sostenibilidad Turística de ONU Turismo; y la campaña "Despensa del Mediterráneo", que promueve el consumo de productos de proximidad y refuerza el vínculo entre turismo, territorio y economía local.

La participación de València en este foro refuerza su posicionamiento internacional como referente en gestión turística sostenible. / ED

La accesibilidad ha sido otro de los ámbitos destacados durante la presentación. Llobet ha subrayado el compromiso de València con un turismo inclusivo a través de proyectos como la Guía de Accesibilidad de València, la mejora continua de infraestructuras y servicios turísticos o la adaptación de itinerarios como la ruta accesible del Jardín del Turia, con el objetivo de garantizar que todas las personas puedan disfrutar de la ciudad en igualdad de condiciones. Un trabajo que ha contribuido a que la ciudad sea finalista de los European Accessible City Awards 2025.

“El futuro del turismo pasa por modelos de gestión capaces de generar prosperidad sin comprometer la calidad de vida de los residentes. Por ello, la sostenibilidad no es una estrategia aislada, sino el marco que guía todas las decisiones de la ciudad. Estamos demostrando que el turismo bien gestionado es una herramienta de transformación positiva que genera valor para residentes, visitantes y empresas, respetando los entornos ambientales y favoreciendo la inclusión social”, ha señalado.

La participación de València en este foro refuerza su posicionamiento internacional como referente en gestión turística sostenible y supone una oportunidad para compartir ante uno de los mercados emisores más importantes para España las políticas e iniciativas que están permitiendo compatibilizar el desarrollo turístico con el bienestar ciudadano y la conservación del entorno.