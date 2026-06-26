Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
WhatsApp ZapateroObras metrovalenciaCondena Sergio BlascoCalor Comunitat ValencianaValencia BasketJuan RoigTráfico Valencia
instagramlinkedin

Parques y jardines

El "hotel de los bichos" abre sus puertas en el Jardín del Turia de València

El nuevo Jardín de Polinizadores, ubicado en el Jardín del Turia a la altura del Pont dels Serrans, tiene más de 5.000 metros cuadrados

El Jardín de Polinizadores abre sus puertas tras un año de obras

El Jardín de Polinizadores abre sus puertas tras un año de obras / Fernando Bustamante

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

València

El Ayuntamiento de València ha abierto el nuevo Jardín de Polinizadores, conocido popularmente como el "hotel de los bichos" ubicado en el Jardín del Turia a la altura del Pont dels Serrans, tras un año de obras.

La actuación ha supuesto la intervención sobre una superficie total de 7.795,87 metros cuadrados, de los cuales 5.383,93 m2 corresponden al propio Jardín de Polinizadores donde destaca la plantación de 7.979 plantas arbustivas autóctonas, de cinco árboles y de la siembra de mezclas de semillas de flor destinadas a favorecer la presencia de insectos polinizadores durante las diferentes épocas del año.

También se han colocado cajas nido para aves, refugios para murciélagos y otros elementos destinados a favorecer la presencia de fauna y diseñados para incrementar la diversidad de hábitats. Se ha construido una zona de rambla seca concebida como zanja drenante, se han puesto varias elevaciones del terreno delimitadas con troncos y discos de madera y un murete de piedra que sirve como refugio para insectos y otros pequeños organismos.

El jardín cuenta con un vallado perimetral realizado con postes de madera y dispone de dos accesos principales, en los que se han instalado dos paneles informativos, que permiten conocer y recorrer los diferentes ambientes creados.

A lo largo del espacio se han instalado seis paneles interpretativos que abordan aspectos específicos relacionados con las plantas, los insectos polinizadores, las aves y los vertebrados urbanos con especial atención a los murciélagos.

La apertura del jardín se ha producido cuando la vegetación ha crecido y el hábitat es el óptimo para la presencia de los insectos polinizadores.

Noticias relacionadas

Este nuevo espacio forma parte del proyecto “Renaturalización ciudad de València – Piloto de Biodiversidad”, impulsado por el Servicio de Parques y Jardines y financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. La creación de este jardín se enmarca en el programa “Renaturalización València 2022”, desarrollado por el Ayuntamiento de València junto con la Universitat de València, Fundación Global Nature y SEO/BirdLife.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Salvar el ficus del Parterre de València: el árbol monumental que sobrevivió a dos guerras, una riada y una gasolinera
  2. Intoxicación masiva en la cena de San Juan de la falla del Parotet
  3. La noche de San Juan se salda con 40 detenidos en València, uno de ellos por violación
  4. Los restaurantes favoritos de Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina en Valencia
  5. Supermercados y centros comerciales abiertos hoy 24 de junio, festivo de San Juan, en València: todos los horarios
  6. El detenido por violación en la noche de San Juan es menor de edad
  7. La (mala) vida entre basuras en la calle Picayo de València: un corte de pelo a un niño en la inmundicia
  8. Horario y recorrido de la Manifestación del Orgull LGTBIQA+ en València

Los locales en los que seguirá la fiesta cada noche durante los Gay Games en València

Los locales en los que seguirá la fiesta cada noche durante los Gay Games en València

El "hotel de los bichos" abre sus puertas en el Jardín del Turia de València

El "hotel de los bichos" abre sus puertas en el Jardín del Turia de València

Estas son las candidatas (definitivas) a Fallera Mayor de València 2027

Estas son las candidatas (definitivas) a Fallera Mayor de València 2027

Ya se conocen las candidatas definitivas a Fallera Mayor Infantil de València 2027

Ya se conocen las candidatas definitivas a Fallera Mayor Infantil de València 2027

Horario y lugar de la Macromascletà Universal que se dispara el sábado en València

Horario y lugar de la Macromascletà Universal que se dispara el sábado en València

Las líneas de autobús que EMT València reforzará ante los cortes del metro a la playa

Las líneas de autobús que EMT València reforzará ante los cortes del metro a la playa

El sueño de una noche (fallera) de verano: así fueron elegidas Carmen Prades, Marta Mercader y la futura corte de honor en julio

El sueño de una noche (fallera) de verano: así fueron elegidas Carmen Prades, Marta Mercader y la futura corte de honor en julio

Comienzan las obras del polideportivo de Orriols con la decepción de los vecinos: "tres años cerrado para hacer remiendos y no una reforma integral"

Comienzan las obras del polideportivo de Orriols con la decepción de los vecinos: "tres años cerrado para hacer remiendos y no una reforma integral"
Tracking Pixel Contents