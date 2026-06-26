El "hotel de los bichos" abre sus puertas en el Jardín del Turia de València

El Ayuntamiento de València ha abierto el nuevo Jardín de Polinizadores, conocido popularmente como el "hotel de los bichos" ubicado en el Jardín del Turia a la altura del Pont dels Serrans, tras un año de obras.

La actuación ha supuesto la intervención sobre una superficie total de 7.795,87 metros cuadrados, de los cuales 5.383,93 m2 corresponden al propio Jardín de Polinizadores donde destaca la plantación de 7.979 plantas arbustivas autóctonas, de cinco árboles y de la siembra de mezclas de semillas de flor destinadas a favorecer la presencia de insectos polinizadores durante las diferentes épocas del año.

También se han colocado cajas nido para aves, refugios para murciélagos y otros elementos destinados a favorecer la presencia de fauna y diseñados para incrementar la diversidad de hábitats. Se ha construido una zona de rambla seca concebida como zanja drenante, se han puesto varias elevaciones del terreno delimitadas con troncos y discos de madera y un murete de piedra que sirve como refugio para insectos y otros pequeños organismos.

El jardín cuenta con un vallado perimetral realizado con postes de madera y dispone de dos accesos principales, en los que se han instalado dos paneles informativos, que permiten conocer y recorrer los diferentes ambientes creados.

A lo largo del espacio se han instalado seis paneles interpretativos que abordan aspectos específicos relacionados con las plantas, los insectos polinizadores, las aves y los vertebrados urbanos con especial atención a los murciélagos.

La apertura del jardín se ha producido cuando la vegetación ha crecido y el hábitat es el óptimo para la presencia de los insectos polinizadores.

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Este nuevo espacio forma parte del proyecto “Renaturalización ciudad de València – Piloto de Biodiversidad”, impulsado por el Servicio de Parques y Jardines y financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. La creación de este jardín se enmarca en el programa “Renaturalización València 2022”, desarrollado por el Ayuntamiento de València junto con la Universitat de València, Fundación Global Nature y SEO/BirdLife.