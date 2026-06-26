Los locales en los que seguirá la fiesta cada noche durante los Gay Games en València

Los Gay Games València 2026 están calentando motores y ya hay en marcha actividades a la espera de que este próximo sábado, 27 de junio a partir de las 19.30 horas, se celebre la ceremonia inaugural en el Estadi Ciutat de València que será el pistoletazo de salida a la semana de competiciones y otras acciones programadas a lo largo del calendario de los juegos que ocupará hasta el 4 de julio.

Este evento deportivo multidisciplinar que se celebra cada cuatro años tiene una vocación que trasciende a lo puramente gimnástico. Celebrar la diversidad, la tolerencia y la integración es una parte importante para el colectivo LGTBIQA+ que será el protagonista indiscutible de estos juegos que atraerán hasta la ciudad a 10.288 participantes llegados de todas partes del mundo para competir en 37 modalidades deportivas distintas.

Y como la socialización va a ser una parte fundamental de los Gay Games València, después de cada competición habrá tiempo y espacios para conocer gente y que atletas, participantes y visitantes puedan encontrarse y disfrutar de un rato de ocio nocturno.

Dónde se celebrarán las fiestas de los Gay Games

Este jueves se han anunciado los locales de ocio nocturno que acogerán cada noche desde el 27 de junio hasta el 4 julio las fiestas poscelebración, o after parties en su término anglosajón. Los Locales Oficiales de Ocio Nocturno de los Gay Games serán la célebre discoteca de ambiente Deseo 54 y el club The Muse Valencia, ambos localizados en el barrio de Morvedre, perteneciente al distrito de la Saïdia.

En el caso de Deseo 54 (Calle de Pepita, 15) abrirá todos los días desde las 01.30 horas hasta el cierre y The Muse Valencia (Calle Ruaya, 48), también acogerá las celebraciones todos los días de 22.00 a 04.00 horas.

En ambos hay promesa de presencia de "DJs de primer nivel" así como espectáculos, actuaciones y "el mejor ambiente LGTBIQA+ de València". Además, cada uno de los locales tiene preparada una programación especial.

El 26 de junio aterrizará en Deseo 54 por primera vez la fiesta Chicle que llega a València después haber conquistado Madrid. Desde la 01.00 hasta las 07.30 se celebrará un espectáculo cargado de "fantasía, humor, show, música y muchísima actitud" que reúne a tres drags, Laca Udilla, Kika Lorace y Tiffany Lumberjack que prometen "una noche de locura".

La fiesta Chicle aterriza por primera vez en València. / Instagram

El 27 de junio, también en Deseo 54 está programada la fiesta Matrix Sun festival Pre-party también desde las 01.00 hotas hasta las 07.30 horas.

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Por su parte The Muse Valencia arranca el 28 de junio con la celebración propia del Día del Orgullo y los días 30 de junio y 1 de julio acoge el Día de los Embajadores en los que los atletas de reconocido nombre acudirán para encontrarse con el resto de competidores. Tal ha sido el éxito que se habilitó la segunda fecha puesto que para el 30 de junio se agotaron las entradas.