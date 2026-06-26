Levante-EMV

Edición 2026  ·  Valencia

Descubre a los mejores creadores de contenido e influencers de nuestra provincia.

Humor & Entretenimiento

Premia a los creadores que destacan por su capacidad para entretener, hacer reír y conectar con el público a través de contenidos virales. Se valora la creatividad, la originalidad y el impacto en redes sociales, así como la capacidad de generar engagement y convertirse en referentes del entretenimiento digital.

Benja Serra

Benja Serra

@benjaserra

Creador de contenido valenciano reconocido por sus sketches de humor cotidiano y su serie Callejeros Benjeros. Con más de 500K seguidores en Instagram, combina formación en marketing y periodismo con un humor cercano que conecta con millones de personas en toda España.

Lifestyle

Premia a los influencers que comparten su estilo de vida, combinando moda, viajes, experiencias y contenido personal. Se valora la autenticidad, la estética y la capacidad de generar una conexión real con su audiencia.

Nuria Adraos

Nuria Adraos

@nuria.adraos.makeup

Maquilladora profesional valenciana y referente del lifestyle en redes. Con más de 5 millones de seguidores en TikTok y 867K en Instagram, es conocida por sus espectaculares transformaciones de personajes y sus tutoriales de belleza.

GastroFoodie

Categoría dedicada a los creadores que promueven la gastronomía, restaurantes y experiencias culinarias. Se valora su capacidad para dar visibilidad al sector, generar interés por la cocina local y crear contenido atractivo que influya en la decisión del público.

Enyoybyana

Enyoybyana

@enjoybyana

Creadora de contenido gastronómico que comparte su pasión por la buena mesa y los sabores auténticos. Sus publicaciones descubren experiencias culinarias únicas con una mirada fresca y cercana que engancha a su comunidad.

Viajes by HOSBEC

Premia a aquellos perfiles que inspiran a descubrir nuevos destinos, planes y vivencias. Se reconoce la calidad del contenido, la capacidad de transmitir experiencias y la influencia a la hora de motivar a su comunidad a viajar o explorar.

Cristian Delgado

Cristian Delgado

@cristiandelgadofdez

Travel content creator valenciano con más de 628K seguidores en Instagram. Ganador del Premio IATI al mejor Instagram de viajes 2026, comparte rutas y aventuras por más de 20 países inspirando a otros a explorar el mundo.

Superación by ESIC

Premia a creadores que han convertido sus obstáculos personales en fuente de inspiración para su comunidad. Se valora la autenticidad, la resiliencia y la capacidad de transformar la adversidad en contenido que motiva y genera impacto real.

Roque Star

Roque Star

@roquestars

Nacido con parálisis cerebral, Roque Star es uno de los referentes de superación personal más inspiradores de España. Con una inteligencia excepcional y un entusiasmo desbordante, demuestra a través de las redes que la actitud lo puede todo.

Salud by QUIRON SALUD

Premia a los profesionales y creadores que divulgan contenido relacionado con el bienestar físico y mental. Se tiene en cuenta el rigor, la utilidad del contenido, el impacto positivo en la sociedad y la capacidad de concienciación.

Elisa Escorihuela

Elisa Escorihuela

@eliescorihuela

Dietista-nutricionista y farmacéutica valenciana especializada en salud hormonal femenina, digestión y metabolismo. Fundadora de Nutt Consejo Nutricional, con más de 514K seguidores y 16 años de experiencia ayudando a mejorar la salud a través de la alimentación.

Deporte by TEIKA

Categoría que reconoce a los creadores vinculados al deporte, el entrenamiento y la Superación personal. Se valora su disciplina, inspiración, constancia y la capacidad de motivar a su comunidad hacia un estilo de vida activo.

Nerea Martí

Nerea Martí

@nereamarti32

Piloto de E1 (Campeonato del Mundo de motos de agua eléctricas) y embajadora del equipo Andretti Formula E, basada en Valencia. Con más de 106K seguidores en Instagram, es una de las deportistas valencianas más seguidas e inspiradoras del panorama actual.

Contenido en valenciano

Premia als creadors que generen contingut íntegrament en valencià, fomentant l'ús de la llengua en l'entorn digital. Es valora la qualitat, la creativitat i l'impacte de les seues publicacions en la comunitat valencianoparlant.

JAJAJERS Alex & Jorge

JAJAJERS Alex & Jorge

@jajajers

Dúo valenciano formado por Alexis Martínez y Jorge García, referentes del humor en valencià en redes sociales. Con más de 154K seguidores en Instagram y 1,7M de likes en TikTok, crean comedia sobre la cultura valenciana que enamora a la Comunitat.

Influencer del Año by CAIXA POPULAR

El premio mas especial de la noche.

Aitana Soriano

Aitana Soriano

@aitanasoriano

Influencer española con presencia arrolladora en TikTok, Instagram y YouTube. Referente en belleza y lifestyle, ha colaborado con marcas como L'Oréal, Lancôme y Clarins. Su autenticidad y creatividad la consolidan como una de las creadoras más relevantes de su generación.

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