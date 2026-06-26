Edición 2026 · Valencia
Descubre a los mejores creadores de contenido e influencers de nuestra provincia.
Benja Serra@benjaserra
Creador de contenido valenciano reconocido por sus sketches de humor cotidiano y su serie Callejeros Benjeros. Con más de 500K seguidores en Instagram, combina formación en marketing y periodismo con un humor cercano que conecta con millones de personas en toda España.
Nuria Adraos@nuria.adraos.makeup
Maquilladora profesional valenciana y referente del lifestyle en redes. Con más de 5 millones de seguidores en TikTok y 867K en Instagram, es conocida por sus espectaculares transformaciones de personajes y sus tutoriales de belleza.
Enyoybyana@enjoybyana
Creadora de contenido gastronómico que comparte su pasión por la buena mesa y los sabores auténticos. Sus publicaciones descubren experiencias culinarias únicas con una mirada fresca y cercana que engancha a su comunidad.
Cristian Delgado@cristiandelgadofdez
Travel content creator valenciano con más de 628K seguidores en Instagram. Ganador del Premio IATI al mejor Instagram de viajes 2026, comparte rutas y aventuras por más de 20 países inspirando a otros a explorar el mundo.
Roque Star@roquestars
Nacido con parálisis cerebral, Roque Star es uno de los referentes de superación personal más inspiradores de España. Con una inteligencia excepcional y un entusiasmo desbordante, demuestra a través de las redes que la actitud lo puede todo.
Elisa Escorihuela@eliescorihuela
Dietista-nutricionista y farmacéutica valenciana especializada en salud hormonal femenina, digestión y metabolismo. Fundadora de Nutt Consejo Nutricional, con más de 514K seguidores y 16 años de experiencia ayudando a mejorar la salud a través de la alimentación.
Nerea Martí@nereamarti32
Piloto de E1 (Campeonato del Mundo de motos de agua eléctricas) y embajadora del equipo Andretti Formula E, basada en Valencia. Con más de 106K seguidores en Instagram, es una de las deportistas valencianas más seguidas e inspiradoras del panorama actual.
JAJAJERS Alex & Jorge@jajajers
Dúo valenciano formado por Alexis Martínez y Jorge García, referentes del humor en valencià en redes sociales. Con más de 154K seguidores en Instagram y 1,7M de likes en TikTok, crean comedia sobre la cultura valenciana que enamora a la Comunitat.
Aitana Soriano@aitanasoriano
Influencer española con presencia arrolladora en TikTok, Instagram y YouTube. Referente en belleza y lifestyle, ha colaborado con marcas como L'Oréal, Lancôme y Clarins. Su autenticidad y creatividad la consolidan como una de las creadoras más relevantes de su generación.