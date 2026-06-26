Hasta tres veces han caído ramas del olivo de Doctor Collado sobre las terrazas de la plaza

La caída de una rama del olivo de Doctor Collado sobre las terrazas de los bares de la plaza no es un episodio nuevo. Con esta ya han sido al menos tres las veces que ha ocurrido, aunque en ninguna de ellas, por suerte, ha habido que lamentar víctimas personales. Hosteleros y vecinos, sin embargo, creen que esto puede volver a pasar y que la poda que el Servicio de Jardines está haciendo al árbol no garantiza lo contrario, pues se está haciendo como si fuera un árbol ornamental, dicen, cuando se trata de otra cosa. Temen, por tanto, que haya nuevos incidentes y con peores consecuencias.

Como informó este periódico, esta misma semana se rompió una gran rama del olivo de la plaza del Doctor Collado, de más de trescientos años de antigüedad, y cayó sobre la terraza de un local de hostelería. No causó víctimas personales, pero eso no ha impedido que se disparen todas las alarmas. De hecho, los hosteleros y vecinos de la plaza, situada detrás de La Lonja, recuerdan que esto ya ha pasado en al menos dos ocasiones más, una hace tres años y otra hace seis o siete. Y temen que esta situación se vuelva a repetir y con peores resultados de las que ha tenido hasta el momento. En anteriores ocasiones hubo personas afectadas, pero no directamente por la rama principal, sino por el follaje de la misma.

Técnica errónea

Valoran el hecho de que el Servicio de Jardinería del Ayuntamiento de València haya acudido rápidamente a podar el olivo y certificar que su salud es óptima, pero del mismo modo dudan de la técnica seguida para reducir el ramaje. Y es que la poda ha consistido en retirar todas las ramas laterales y guiar las ramas centrales hacia arriba, cuando lo ideal sería, según dicen, dejar el pie principal y a partir de ahí que crezca el follaje. Así se hace en otros lugares donde los olivos se tratan como tal, dicen.

En este caso, además, lo que están dejando son las ramas más gruesas del olivo, una de las cuales, por cierto, se está pudriendo y podría caer en los próximos años o en cualquier temporal que azote València, aseguran los directamente afectados.

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Los hosteleros recuerdan, por último, que debajo de la plaza sigue estando el viejo depósito de aceite, que apareció cuando hicieron la plaza, y que fue entonces cuando se colocó el olivo en recuerdo de aquella vieja infraestructura. Y proponen, de paso, que se instalen carteles que expliquen la historia del árbol y de la plaza, que se encuentra en el principal entorno monumental de la ciudad y en uno de los lugares más concurridos de la misma.