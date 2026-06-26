València calienta motores ante el inminente inicio de los Conciertos de Viveros

En menos de una semana comienza una de las citas musicales más importantes de la ciudad de València. Cuando el calor llega a su cenit llegan también los Conciertos de Viveros. En esta edición, que comenzará el próximo jueves 2 de julio, el arranque llega de la mano de Mikel Erentxun para continuar con Javi Medina el día 3 y aterrizar en el fin de semana con una fiesta de las que tanto éxito tienen en los últimos años, que son las que apelan a la nostalgia de los que ya tienen 40 años: los remember, en este caso con la sesión Generación 80's & 90's.

Con la serie de conciertos a la vuelta de la esquina, el Ayuntamiento de València, a través de la Delegación de Fiestas y Tradiciones, ultima los preparativos para esta edición y que reunirá a destacados artistas del panorama musical nacional e internacional.

A lo largo de 18 noches, el recinto ofrecerá una programación diseñada para llegar a todos los públicos, combinando figuras históricas de la música con artistas contemporáneos de gran proyección.

Entre los artistas internacionales destacan nombres de referencia como Deep Purple, Garbage, UB40, The Jacksons, Danny Ocean, Tony Hadley, Gente de Zona, Silvestre Dangond y Padre Guilherme, el sacerdote portugués que ha conquistado escenarios de todo el mundo con su propuesta musical como DJ, convirtiéndose en uno de los fenómenos más singulares del panorama internacional.

Por su parte, la escena nacional reunirá a algunas de las propuestas más destacadas del panorama actual y a artistas ya consolidados, con conciertos de Duncan Dhu, Javi Medina, Valeria Castro, Juan Magán, Ultraligera, Ana Torroja, La Plazuela y WarCry.

La programación se completará además con la celebración de la fiesta Generación 80's & 90's, una cita especialmente pensada para los amantes de los grandes éxitos de ambas décadas y que volverá a reunir sobre el escenario algunos de los himnos más recordados de la música nacional e internacional.

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha subrayado que “la programación de los Conciertos de Viveros responde a una apuesta clara por la variedad musical y la calidad artística en un entorno emblemático de la ciudad”.

La edición de 2026 ofrecerá una amplia oferta de estilos musicales, con propuestas que abarcan desde el rock internacional más legendario hasta el pop, el reggae, la música urbana, el metal o las nuevas tendencias del indie nacional, configurando una programación de calidad que refuerza el papel de València como ciudad abierta a la música en directo y a los grandes eventos culturales.

Zona de Gastronomía

Además, los asistentes podrán disfrutar de una completa zona gastronómica, uno de los grandes atractivos del recinto. La propuesta convierte cada concierto en una experiencia que va más allá de la música, permitiendo disfrutar de una cena al aire libre en un entorno excepcional antes de asistir a los espectáculos.

Una combinación de gastronomía, ocio y música en directo que se ha consolidado como uno de los sellos distintivos de Concerts de Vivers y uno de los planes más atractivos del verano valenciano.

Concerts de Vivers no solo suponen una cita musical de primer nivel, sino también un elemento dinamizador de la vida cultural y turística de la ciudad durante el verano, contribuyendo a la proyección exterior de València.

“Se trata de una edición pensada para todos los valencianos y para quienes disfrutan de la música en directo, con una programación que destaca por la variedad de estilos y la convivencia de diferentes generaciones. Los 18 conciertos previstos entre el 2 y el 25 de julio tendrán lugar en los Jardines de Viveros, un espacio céntrico y emblemático con aforo para 5.000 personas, que ofrecerá una experiencia cómoda y cuidada gracias a la instalación de césped artificial, zona gastronómica, aparcamiento para bicicletas, espacios adaptados para personas con movilidad reducida y cabinas portátiles de WC”, ha señalado la concejala.

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