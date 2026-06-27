Arrancan los Gay Games en el Ciutat de València como un símbolo de diversidad

Cerca de 13.500 personas han abarrotado el Estadio Ciutat de València para lanzar un grito por la inclusión y la diversidad en la ceremonia de apertura de los Gay Games XII, que llenarán la capital del Turia de deporte durante una semana. El desfile de las delegaciones y el encendido de la llama han sido dos de los momentos más emotivos de la jornada, junto con las actuaciones musicales de Mónica Naranjo, Soraya Arnelas y Fruela, iconos del mundo LGTBI+.

A las siete y media de la tarde ha comenzado la ceremonia. Como en las olimpiadas, los 10.200 deportistas de 81 países han desfilado por el césped con sus respectivas delegaciones, precedidos por sus banderas o el nombre del país, mientras el centro del campo estaba ocupado por grupos de animadores haciendo piruetas.

Los participantes, algunos más conjuntados que otros, han portado todo tipo de objetos y pancartas reivindicativas, y han ondeado banderas arcoiris e incluso los componentes de Dinamarca han desfilado en bañador, por las altas temperaturas registradas en la tarde.

Después de que las delegaciones fueran dando la vuelta al terreno de juego y ocupando las gradas del estadio, que se han ido llenando poco a poco, Choriza May, el Grup de Danses de Guadassuar y Soraya han subido al escenario para dar la bienvenida a las personas participantes y celebrar la inauguración de los juegos con actuaciones especiales.

y acompañados de grupos de folklore y danza valenciana, como una muestra de la cultura local, en un gesto simbólico de bienvenida de la sociedad valenciana a esta edición que es la primera que se celebra en España y en el Mediterráneo. El centro del campo ha estado ocupado por grupos de animadores haciendo piruetas.

En la inauguración ha intervenido una representación del Comité Organizador local para dar la bienvenida a la ciudad de València, “fundada hace casi 2.000 años y bautizada como ‘Valentia’: la valiente, la fuerte. Así somos nosotros: un grupo de personas valientes que, junto con la ciudad, hemos trabajado incansablemente para llevar a cabo este evento y lograr que sea el mejor posible”. “Las personas LGBTQIA+ pertenecemos al deporte, y el deporte nos pertenece tanto como a

cualquier otra persona. Seamos referentes para las generaciones venideras y para quienes luchan ahora por que se reconozca su lugar en el deporte”, ha concluido Jon Landa Diestro, miembro del equipo de GGVLC26.

Además, la ceremonia también ha contado con la intervención de los presidentes de la Federación Internacional de Gay Games, Jan Schneider y Sophia Goodner-Rodriguez, en unos discursos inspiracionales para hacer un reconocimiento a décadas de lucha por la igualdad y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+.

Uno de los momentos más destacados ha sido la entrada de la bandera del Comité Organizador Local, portada por representantes del Comité Organizador local, y de la bandera de la Federación Internacional de Gay Games, llevada por miembros de su directiva. Ambas han entrado al ritmo del himno oficial del evento interpretado por la Banda per la Diversitat, formada por Pride Bands Alliance y, en esta ocasión, por la Banda Sinfónica de la UPV. La ceremonia también ha contado con un emotivo homenaje común a Thomas F. Waddell, atleta y activista LGBTQ+ estadounidense, impulsor de los Gay Games en San Francisco en el año 1982.

La velada se ha desarrollado, a su vez, con más presencia musical gracias a la actuación de Fruela, Mia Collado y Loryrocks. Tampoco ha faltado el tradicional Rainbow Memorial Relay, un acto en el que se ha simbolizado la incorporación de València, como ciudad sede de los juegos, a las anteriores ciudades anfitrionas en el recuerdo y homenaje a aquellas personas del colectivo que ya no están. En este acto ha tenido especial protagonismo la simbología representativa de las identidades y orientaciones sexuales.

La noche ha estado amenizada por la actuación del Coro de Gay Games XII València 2026, compuesto en esta edición por el Cor a Cor de València y el Gay Men Chorus of Washington DC. Asimismo, una representación de los atletas, árbitros y voluntarios han protagonizado los tradicionales juramentos previos a la competición, poniendo en valor el compromiso y respeto a los principios Gay Games y del deporte en esta edición.

El espectáculo de Pride Cheerleading Association ha dado paso al broche de oro de la noche: la actuación de Mónica Naranjo, seguida de la llegada simbólica de la llama y la declaración oficial de inauguración de esta edición, coronada por un ramillete colorido de fuegos artificiales de la Pirotecnia Vulcano. DJ Suri ha sido el encargado de cerrar la ceremonia de inauguración con una actuación musical que celebra la llegada de los Gay Games y del día internacional del Orgullo a la ciudad de València.

Este sábado la presencia de participantes ya se ha dejado sentir en las calles de València, especialmente en el transporte público, con deportistas cargados con sus bicicletas para competir en la primera de las pruebas de los juegos, la de triatlón, que se ha disputado en la playa de la Malva-rosa por la mañana y como anticipo de la gala de apertura. También el complejo deportivo de La Petxina ha sido uno de los puntos neurálgicos de la mañana, escogido como centro de acreditaciones de los partcipantes, que han recibido su kit LGTBI+.

Críticas de colectivos

Se ha echado en falta en la delegación española, a entidades y colectivos LGTBIQ+ de la ciudad anfitriona, tras el desmarque del colectivo Lambda Valencia que acusa al Ayuntamiento de PP y Vox de "apropiarse" de los juegos y "desproveerlos de todo valor positivo para el colectivo LGTBI+, convirtiéndolos en los Juegos de la vergüenza”. La protesta del colectivo ha llegado a las puertas del Ciutat de València, con el reparto de 2.500 kits a los asistentes, formados por.....

la derecha y ultraderecha, utilizando el Ayuntamiento de Valencia para adueñarse de los Gay Games y trasladar su transfobia a estos juegos, al abanderar una estructura de voluntariado liderada por personas tránsfobas, que defienden públicamente que “una mujer trans ha de ser leída como femenina para no generar polémica”. Al mismo tiempo, el PP ha registrado una iniciativa de ley en el Congreso, con la que quiere prohibir la participación de mujeres trans en competiciones deportivas “femeninas”.

Competiciones

En los próximos días, los 10.288 participantes competirán en 37 modalidades deportivas distintas omo: natación, esgrima, rugby, cherleading o voley playa, que se desarrollarán en los puntos habilitados para los torneos, más de 40 espacios municipales, que están repartidos por toda València e incluso en otras localidades como Massanassa donde se desarrollará la competición de pádel, Torrent, Riba-roja o Rocafort que acogerán partidos de tenis.