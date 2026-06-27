El barrio de Marxalenes cuenta con 36 nuevas plazas de aparcamiento libre y gratuito

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha visitado el nuevo aparcamiento habilitado por el Ayuntamiento de València en un solar situado entre las calles Tramuntana y Enginyer la Cierva y el entorno de Francesc Tàrrega, en el barrio de Marxalenes, que ya puede ser utilizado por el vecindario. La actuación, ejecutada por el Servicio de Obras del Ayuntamiento, responde a una petición vecinal y permitirá incorporar una nueva zona de estacionamiento al barrio con 36 plazas para turismo y cinco para motos, sobre una superficie de 964 m². Tres de ellas se han reservado para personas de movilidad reducida.

La actuación ha consistido en el asfaltado del solar y posterior pintado y señalización de las plazas de aparcamiento. La zona de aparcamiento es de acceso libre y gratuito.

Durante la visita, Giner ha subrayado que esta intervención “mejora de forma directa el día a día de los vecinos, dando respuesta a una necesidad real de aparcamiento en el entorno”. El concejal ha recordado que esta demanda fue trasladada por el vecindario en reuniones mantenidas en la Delegación de Urbanismo, donde se expuso la dificultad para encontrar estacionamiento en la zona. Además, el acondicionamiento del solar permite ordenar y mejorar la funcionalidad de un espacio que, según los residentes, presentaba problemas recurrentes con las lluvias.

El concejal ha destacado el trabajo del Servicio de Obras por “atender con agilidad actuaciones de menor dimensión, pero de alto impacto ciudadano”, y ha remarcado que el Ayuntamiento de València “actúa en todos los barrios y a todos los niveles, desde los grandes proyectos de urbanización hasta intervenciones concretas que mejoran de manera relevante la vida cotidiana de los vecinos”.

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Las obras se iniciaron a mediados de mayo y han concluido antes del plazo inicialmente previsto de seis semanas. Con su apertura, el barrio incorpora un nuevo recurso de estacionamiento en superficie y de acceso gratuito.