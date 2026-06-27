La ciudad de València ya luce los Gay Games

La ciudad de València ya está inmersa en las celebraciones de los Gay Games. A falta de la inauguración oficial de esta tarde, el ambiente de inclusión y diversidad se respira ya en la ciudad, empezando por el Ayuntamiento de València, cuya fachada se ha iluminado esta noche pasada con los colores del arcoíris y permanecerá así todas las noches hasta la conclusión de los juegos el fin de semana que viene. También otros monumentos como la Porta de la Mar, lucen los colores del arco de San Martín como testimonio de este gran evento internacional del colectivo LGTBI+.

La mayoría de los clubs deportivos que participan en los Gay Games, muchos de ellos llegados desde puntos tan lejanos como Estados Unidos o Australia, ya se han instalado en la ciudad y los últimos en llegar se espera que lo hagan a lo largo del fin de semana. En total, se han inscrito 10.200 deportistas, de 81 países, para un total de 39 disciplinas, que se disputarán en 46 sedes distintas de la ciudad de València y también de pueblos del área metropolitana.

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La Porta de la Mar iluminada con los colores del colectivo LGTBI+. / Levante-EMV

Esta misma mañana ya se ha celebrado por las aguas y las calles del Marítimo, la prueba de triatlón, una prueba que se ha adelantado a la inauguración de la competición debido al intenso calendario que se ha programado para esta semana. Y esta tarde está prevista en el Ciutat de València la gran fiesta de apertura, con la entrada de todos los participantes y una gran fiesta en la que estarán presentes iconos del mundo LGTBI+ como Soraya o Mónica Naranjo.