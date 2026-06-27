Comienzan los Gay Games con una fuerte participación en lo deportivo y división total en lo político

Los Gay Games, certamen deportivo internacional auspiciado por el colectivo LGTBI+ con el que se pretende reunir a deportistas de todo el mundo y reivindicar la inclusión y la diversidad en el planeta, echa a andar hoy en València con más de 10.000 participantes de ochenta países, pero con una fuerte división social y política a nivel local. De hecho, la difusión del evento por parte del principal ente organizador, el Ayuntamiento de València, se está realizando con un perfil bajo que se manifiesta en la ausencia casi total de símbolos, banderas o carteles que anuncien el evento en la ciudad.

En lo puramente deportivo, la participación es una de las más altas de cuantas celebraciones ha habido hasta el momento. Una vez cerrado el plazo de inscripción, el número de participantes se ha cerrado en 10.200 participantes de 81 países, con una fuerte participación de naciones como Estados Unidos o Australia y con España en quinto lugar. Solo la edición de París ha superado estas cifras.

Y tanto la ciudad como algunos pueblos del área metropolitana, han abierto sus instalaciones deportivas para acoger las 37 disciplinas que salen a competición. En total, se han dispuesto 46 sedes. Habrá incluso dos deportes invitados propios de la Comunitat Valenciana como la Pilota y el Colpbol.

Entre las sedes anunciadas destacan el estadio del Levante U D, que acogerá este sábado la inauguración de los juegos, o el velódromo Lluis Puig, que también este sábado abrirá las competiciones propiamente dichas.

División local

Es decir, organizativamente la ciudad está preparada, incluidos también los locales nocturnos, la hostelería y los alojamientos turísticos, pues se calcula que València recibirá esta semana a más de 40.000 personas que podrían generar unos ingresos superiores a los 100 millones de euros.

El problema está en el conflicto social y político que se ha abierto a nivel local, que se ha traducido en el boicot general de clubes deportivos, el colectivo Lambda, los partidos de la oposición e incluso la máxima representante del Gobierno central en la Comunitat, Pilar Bernabé.

Los clubes comunicaron su boicot a los juegos cuando fueron excluidos del comité organizador por el actual gobierno municipal y a ello se ha unido una Ley Trans autonómica que no cumple con las expectativas del colectivo, extremo este que ha sumado al boicot al colectivo Lambda y los partidos de la oposición. A su juicio, lo que era una acto para promover la inclusión y la diversidad se ha quedado en un evento turístico sin ningún fondo social.

Eso no significa que el colectivo LGTBI+ de València no quiera estar presente en estos juegos, aunque solo sea para hacer pública su denuncia de las políticas municipal y autonómica. De hecho, Lambda ha preparado un kit de bienvenida para los participantes en los Gay Games con información sobre «los ataques del PP y Vox contra el colectivo al tiempo que organiza los juegos». En concreto, se repartirán 2.000 unidades a deportistas y público en general en la inauguración de este sábado.

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Entre tanto, los grupos de deportistas llegados de todo el mundo, ya se dejan ver por la ciudad. Ayer mismo, algunos de ellos se pasaron por el estadio Ciutat de València para conocer el lugar de la inauguración de los juegos. Y los locales de ocio se preparan para el primero de los dos fines de semana fuertes de este evento.